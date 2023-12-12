侯友宜拋國防政見！要幫志願役每月加薪一萬元　九三軍人節放假

實質減薪逾10%、人力持續流失　長榮航空機師將發動罷工投票　

▲機師工會日前發起黃飄帶行動，鼓勵飛行員集體將寫上訴求的黃飄帶。針對長榮分會與資方間之勞資爭議，近日內正式舉行罷工投票。（圖／機師工會提供）
▲機師工會日前發起黃飄帶行動，鼓勵飛行員集體將寫上訴求的黃飄帶。針對長榮分會與資方間之勞資爭議，近日內正式舉行罷工投票。（圖／機師工會提供）

記者許若茵／台北報導

機師工會今（12）日表示，針對長榮航空飛行員自2011年以來實質減薪逾10%，導致國籍機師人力流失近一成，而長榮航空為填補人力與違法仲介串連大量引進外籍機師，更涉及影響飛航安全等重大議題，日前，機師工會會員代表大會中無異議通過決議，將於近日公告長榮航空機師依法進行罷工投票時程，以及後續爭議行為發動相關規劃，工會預計將於兩週內（年底前）正式舉行罷工投票。對此，長榮航空則暫無回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
機師工會說明，長榮分會自去（2022）年年底起，就已不斷持續循內部溝通、協商管道，針對長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師等議題，要求公司正視並改善，後續亦於今年2月，陸續依《勞資爭議處理法》向桃園市勞動局提出調整事項的勞資爭議調解。然而調解會議上，長榮航空針對工會訴求堅持拒絕任何回應或提出對案。這段期間內，縱然工會一再不放棄持續溝通、說服長榮航空資方；工會亦不願輕言重啟爭議行為。即便到上週勞資溝通，工會仍期待長榮航空能針對訴求有所具體回應，遺憾的是在公司堅持下依舊毫無進展。工會在窮盡一切努力後別無選擇，只能依代表大會決議舉行罷工投票，由長榮航空飛行員投票決定，是否同意依法取得合法罷工權。

機師工會進一步強調，長榮航空公司去年一整年的稅前盈餘就已經賺了近71億元，到了今年，光前三季獲利就高達近164億元，創下歷史新高。然而，在長榮航空公司大賺錢的同時，飛行員的薪資，自2011年至去年一路凍漲了超過十年，去年在飛行員高度期待下，最後，公司竟僅作出微幅調漲1.5%至2%不等的結構調薪決定，光消費者物價指數（CPI）從2011年至今，漲幅就已近13%，「換言之，過去十多年來長榮航空飛行員實質薪資足足減薪10-12％幅度！」。

工會也提到，更離譜的是，關於飛行員外站津貼（Per diem）長榮航空在歷經長達30年未曾調漲後，去年年底竟僅調漲0.3美元，以長榮航空營收貢獻度最高的美洲線與歐洲線為參考，過去30年，美國消費者物價指數漲幅達216%、英國消費者物價指數漲幅達209%、德國消費者物價指數漲幅逾160%，直接造成飛行員在外站生活補助嚴重縮水。

工會解釋，實質減薪的結果，直接造成人力持續流失，進一步衍生人力不足問題，根據工會估算，長榮航空過去一年多來，離職的國籍飛行員人數超過百人以上，而其中都是具有豐富民航經驗的成熟飛行員，但長榮航空面對人力大量流失，竟然不是選擇合理調薪留才，反而利用與違法的仲介公司合作、擴大聘用外籍機師。

工會透露掌握證據，過去一年內，為填補人力不足問題，長榮航空透過與違法仲介公司合作，嘗試聘僱至少150至200人次外籍機師，然而無論是因薪資條件缺乏競爭力，抑或是違法的仲介引進之外籍機師資格與能力等問題，最後僅三分之一之外籍機師留下來執行飛航勤務，「在如此輕率而違法地引進外籍機師情況下，必然出現了超高流動率與不穩定性，長榮航空這些作法，都已對旅客飛航安全造成嚴重潛在威脅與負面影響」

工會強調，雖然囿於法令規範，機師工會長榮分會僅能代表長榮機師，在開啟爭議行為程序後提出與飛行員相關訴求。然而，工會也清楚意識到，長榮航空近年來在各個飛航環節（無論空勤或地勤等工作上），一味壓低人力與維修成本，苛扣薪資福利，導致空地勤都出現大量人力外流與人力短缺的問題，人力不足直接、間接導致了光今年就已出現6起飛安及地安事故，更有員工因而喪命、重傷：包含2月長榮航太於維修棚廠發生維修人員高處墜落工安死亡意外，到11月泰國曼谷機場，航機引擎於地停作業時遭行李櫃碰撞，造成引擎損傷、在菲律賓馬尼拉機場，航機於拖機後推過程中，與菲律賓航空發生碰撞。

工會嚴正警告長榮航空，切莫再為壓低人力及各項必要成本，而讓人力不足衍生的飛安與地安事故一再上演，棄員工與旅客安全於不顧。工會更要求主管機關交通部，必須負起責任，嚴格敦促長榮航空進行全面改善，在長榮飛行員投票取得合法罷工權後，工會將隨即討論並規劃後續發動罷工可能時機與方式。

對此，《NOWnews今日新聞》詢問長榮航空，截稿前還無回應。
 

長榮航空年終協商破局！工會喊別黑箱討論　籲桃市府邀3度協商

獨／年終協調破局！長榮航空仍無方案拒再談　工會怒不排除下一步

長榮航空今協調年終、調薪！工會提2訴求　若破局不排除下一步

12個月有望嗎？長榮航空關係企業工會喊話提高年終　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞