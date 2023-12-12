實質減薪逾10%、人力持續流失　長榮航空機師將發動罷工投票　

我是廣告 請繼續往下閱讀
機師工會進一步強調，長榮航空公司去年一整年的稅前盈餘就已經賺了近71億元，到了今年，光前三季獲利就高達近164億元，創下歷史新高。然而，在長榮航空公司大賺錢的同時，飛行員的薪資，自2011年至去年一路凍漲了超過十年，去年在飛行員高度期待下，最後，公司竟僅作出微幅調漲1.5%至2%不等的結構調薪決定，光消費者物價指數（CPI）從2011年至今，漲幅就已近13%，「換言之，過去十多年來長榮航空飛行員實質薪資足足減薪10-12％幅度！」。
工會也提到，更離譜的是，關於飛行員外站津貼（Per diem）長榮航空在歷經長達30年未曾調漲後，去年年底竟僅調漲0.3美元，以長榮航空營收貢獻度最高的美洲線與歐洲線為參考，過去30年，美國消費者物價指數漲幅達216%、英國消費者物價指數漲幅達209%、德國消費者物價指數漲幅逾160%，直接造成飛行員在外站生活補助嚴重縮水。
工會解釋，實質減薪的結果，直接造成人力持續流失，進一步衍生人力不足問題，根據工會估算，長榮航空過去一年多來，離職的國籍飛行員人數超過百人以上，而其中都是具有豐富民航經驗的成熟飛行員，但長榮航空面對人力大量流失，竟然不是選擇合理調薪留才，反而利用與違法的仲介公司合作、擴大聘用外籍機師。
工會透露掌握證據，過去一年內，為填補人力不足問題，長榮航空透過與違法仲介公司合作，嘗試聘僱至少150至200人次外籍機師，然而無論是因薪資條件缺乏競爭力，抑或是違法的仲介引進之外籍機師資格與能力等問題，最後僅三分之一之外籍機師留下來執行飛航勤務，「在如此輕率而違法地引進外籍機師情況下，必然出現了超高流動率與不穩定性，長榮航空這些作法，都已對旅客飛航安全造成嚴重潛在威脅與負面影響」
工會強調，雖然囿於法令規範，機師工會長榮分會僅能代表長榮機師，在開啟爭議行為程序後提出與飛行員相關訴求。然而，工會也清楚意識到，長榮航空近年來在各個飛航環節（無論空勤或地勤等工作上），一味壓低人力與維修成本，苛扣薪資福利，導致空地勤都出現大量人力外流與人力短缺的問題，人力不足直接、間接導致了光今年就已出現6起飛安及地安事故，更有員工因而喪命、重傷：包含2月長榮航太於維修棚廠發生維修人員高處墜落工安死亡意外，到11月泰國曼谷機場，航機引擎於地停作業時遭行李櫃碰撞，造成引擎損傷、在菲律賓馬尼拉機場，航機於拖機後推過程中，與菲律賓航空發生碰撞。
工會嚴正警告長榮航空，切莫再為壓低人力及各項必要成本，而讓人力不足衍生的飛安與地安事故一再上演，棄員工與旅客安全於不顧。工會更要求主管機關交通部，必須負起責任，嚴格敦促長榮航空進行全面改善，在長榮飛行員投票取得合法罷工權後，工會將隨即討論並規劃後續發動罷工可能時機與方式。
對此，《NOWnews今日新聞》詢問長榮航空，截稿前還無回應。