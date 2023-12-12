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MLB／大谷翔平未來10年只領6.2億！道奇MVP打線延遲付款高達270億

▲「宇宙道奇」打線超恐怖，大谷翔平將與Betts、Freeman組成MVP連線。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）
▲「宇宙道奇」打線超恐怖，大谷翔平將與Betts、Freeman組成MVP連線。（圖／取自@TalkinBaseball_推特）

記者張志宇/綜合報導

日籍強打「二刀流」大谷翔平以10年7億美金（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇（MLB），根據《MLB Network》透露，大谷翔平在未來10年每年只領200萬美元，在這份合約中有6.8億美元是延遲支付，這也讓道奇MVP三人Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平連線，就有高達8.57億美元（約270億台幣）是延遲付款。

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有關大谷翔平的合約細節，《MLB Network》表示，大谷翔平在7億美元的合約中，有6.8億美元將在2034年至2043年延遲支付，這段期間每年領6800萬美元且不包含利息，大谷翔平透過場外的收入，每年約可獲得5000萬美元。

《MLB Network》指出，道奇與大谷翔平的這份巨約中，在未來10年每年約4600萬美元仍被計算在豪華稅內，其中打線中MVP球星Mookie Betts與Freddie Freeman的合約，也讓球團在2033年至2044年之間，這三人合計的延遲支付金額高達8.57億美元。

球星Mookie Betts在2021年簽下一份11年3億6500萬美元的合約，其中有1.15億美元是延遲支付，從2033年至2044年分期支付，還有2033年至2035年支付最後500萬美元的簽約金；至於Freddie Freeman的6年1.62億美元合約中，有5700萬美元是延遲支付，從2028年至2040年分期支付。

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