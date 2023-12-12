阿沁妻厭食症「暴瘦剩29kg」嚴重掉髮 醫曾警告：情況不樂觀！
樂團F.I.R成員阿沁和老婆花花（李汶靜）結婚9年、育有2女。花花近期暴瘦，昨（11）日在IG自揭半年來飽受「厭食症」的苦，身高148公分的她，體重一度掉到29公斤，BMI值也僅有13.2，也因此導致停經、嘔吐、頭暈、昏睡，甚至嚴重落髮，連醫生看了都皺眉，對她說「妳的情況有點不樂觀。必須快去大醫院轉診。」健康狀況令人擔心。
記者黃盈容/綜合報導
花花前年曾因恐慌症發作，一度暴瘦到只剩31公斤，沒想到近期又罹患「厭食症」。她在IG分享病程，坦言「有時候光是活著，就用盡了力氣」，並透露2023後半年罹患了厭食症。
花花睽違了1年多再踏進身心科，未料，連醫生的一改平時溫柔的模樣，眉頭深鎖，對她說「妳的情況有點不樂觀。必須快去大醫院轉診。我幫妳開轉診單！」走出診所花花低頭看著骨瘦如柴的自己，不禁想「我怎麼繞一圈又回到這裡？」一瞬間想放棄。
花花當時僅有29公斤，BMI只有13.2，遠低於厭食症標準15，還有停經、嘔吐、頭暈、昏睡、掉髮5症狀，她直嘆「兩胎的產後落髮都沒有那麼誇張，那時候的我不敢照鏡子、量體重，更不想見任何人，只有工作時勉強自己撐起笑容。」
她慶幸自己經歷種種後，已經不會再陷在情緒的泥沼裡，抱著「遇到了，就面對吧」的心態，花花還能對自己開玩笑，「或許我就是註定要得一輪精神病，才能最真實貼切地和大家分享這些經歷，去幫助同樣在病中掙扎的靈魂，這也許就是我的功課吧。」
花花花了幾個月休養，「經歷了幾個撕心裂肺的夜晚，鼓起勇氣療癒自己不願面對的那塊」，終於在積極療養下，體重回到33公斤。近期搬了新家、開始新的生活，她漸漸地也能放掉那些一直綑綁著自己的傷害，並透過文字和大家分享經歷，想告訴那些同樣痛苦掙扎的病友，「我們並不孤單喔！」
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