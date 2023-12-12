比爾蓋茲認了！記得員工車牌「看工作時間」 稱「比馬斯克和善」
微軟創辦人、曾於全球富豪榜霸榜數十年的比爾蓋茲（Bill Gates），在全球具有極大影響力，而有關於他的都市傳說也相當的多，其中一個便是他在創立微軟初期，記住了公司所有員工的車牌，讓他知道哪些員工有在工作。近來他在接受訪問時，親口證實這項傳聞，但他也表示，自己與蘋果創辦人賈伯斯、特斯拉創辦人馬斯克相比，算是「非常友善的」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《商業內幕》報導，比爾蓋茲近日獲頒「彼德彼德森卓越領導力獎」（Peter G. Peterson Leadership Excellence Award），在爐邊對談當中，主持人請比爾蓋茲針對「記下員工車牌」的都市傳說給予回應。對此，比爾蓋茲表示，「沒有那麼多車牌，我們當時只有幾百名員工」，等於是間接證實了這項傳言，並補充說道「我還可以告訴你他們何時進來公司，何時離開。」
先前，比爾蓋茲早在2016年的BBC Radio 4訪問中，就曾提及自己是不折不扣的工作狂，就連週末也在工作，不太相信假期，「我知道每個人的車牌，這樣我就可以在停車場向外看，看看人們什麼時候進來，以及什麼時候離開」，藉此隨時追蹤員工的工作時間
比爾蓋茲在對談中也坦言，在執掌微軟期間，像自己這樣的領導者領導創新公司時，必須考慮自己應該有多「強硬」（hardcore），並點名蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）及特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），表示對於管理公司員工的方法，自己與兩人相比「算是非常友善」，「每個人（管理方法）都是不同的。馬斯克逼得太緊了，也許太多了；賈伯斯逼得太緊了，也許太過分了」不過他也認要成為一名成功的創新領導者，需要「一定的強度」。
在對談中，比爾蓋茲還提到了他與賈伯斯及馬斯克「相愛相殺」的愛恨情仇，多次從盟友變為競爭對手，又變回盟友，而彼此競爭刺激了微軟和蘋果的重大創新，讓比爾蓋茲非常感謝與賈伯斯的良性競爭。