侯友宜拋國防政見！要幫志願役每月加薪一萬元　九三軍人節放假

葛來儀抗議侯友宜貼合照「我沒支持他」　林飛帆：再度外交翻車

▲葛來儀抗議侯友宜使用她的照片，更強調自己沒有支持侯友宜。（圖／翻攝自葛來儀 X）
▲葛來儀抗議侯友宜使用她的照片，更強調自己沒有支持侯友宜。（圖／翻攝自葛來儀 X）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜在社群平台上貼出與華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀合影，並說明自己的外交政策，卻遭葛來儀發文抗議別用她的照片或言論來暗示她支持侯友宜「我沒有」。對此民進黨副秘書長林飛帆表示，事實證明，國民黨只擅長在中共施捨的空間裡面做「外交」，放到自由世界裡，想方設法開拓跟民主陣營的關係，連最基本的國際信賴都做不到，「國民黨、侯友宜再度外交翻車」。

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葛來儀抗議侯友宜的貼文，並表示「請不要使用我的照片或我的言論來暗示我支持侯市長。我沒有。」對此林飛帆表示，國民黨、侯友宜再度外交翻車，前陣子台美關係進展，包括成功簽署「台美21世紀貿易倡議」，國民黨卻用洩漏外交機密文件，抹黑台美關係成果，營造美方對台予取予求的印象，散播疑美論。結果沒多久，美國貿易談判總署代表戴琪（Katharine Tai)立即對外公開表示，台灣與美國正在以今年稍早簽署的「台美21世紀貿易倡議」為基礎，洽談台美雙邊新的貿易合作，並取得「巨大進展」。

林飛帆說，國民黨一邊抹黑台美關係進展，對外擴大「疑美論」來營造美方對台予取予求，但另一方面又要蹭美方智庫人士，結果又立刻被葛來儀打臉，要求撤下其照片。

林飛帆表示，事實證明，國民黨只擅長在中共施捨的空間裡面做「外交」，還為此洋洋得意，放到自由世界裡，想方設法開拓跟民主陣營的關係，連最基本的國際信賴都做不到。

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