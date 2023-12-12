獨／橘色惡魔登北一女校慶！小綠綠送禮應援：期待再見面
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部，去年來台參與國慶大會，與北一女樂儀旗隊同場表演，後續也到北一女參訪交流，兩校學生延續美好情誼，此次為了北一女120週年校慶再訪台，今（12）日終於與小綠綠們再次以樂會友。去年剛畢業的北一女樂儀旗隊邱同學接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己跟妹妹一直都有與橘高校學生連繫，今年去日本玩還特地約出來聊天，今天特別回母校，幫日本友人應援，也幫同學轉送禮物。
記者李琦瑋／台北報導
北一女校長陳智源日前提到，去年國慶大典上，橘高校與北一女樂儀旗隊同場表演，兩校學生建立很好的友誼，後續也都一直保持聯繫、不時交換表演心得，今年適逢北一女中120週年校慶，也邀請橘高校來台參與、擔任表演嘉賓，此次共有98人參加，比去年國慶表演還多。
陳智源表示，聽說橘高校此次有57位學生去年有來過北一女交流，北一女樂儀旗隊的學生及家長都非常期待他們再次造訪，也希望能在此次交流中，深厚台日兩校友誼。
今天上午11點，橘高校吹奏樂部將和北一女樂儀旗隊再度同台演出，各自帶來約20分鐘的表演，一早北一女操場邊就擠滿了人潮，師生、家長、校友們都非常期待兩校的演出。
邱同學說，看到橘高校吹奏樂部時隔1年再回到北一女表演，是一件很開心的事情，很開心學妹們有機會與他們交流，也知道很多人跟他們有聯繫，像她今天就要幫今年無法到場的同學，轉交禮物給日本友人，希望等等有機會見到面。
邱同學提到，自己是北一女樂儀旗隊學生，去年剛畢業，當時很可惜沒參加國慶演出與交流活動，好在妹妹有參與，就跟著她一起認識了橘高校的朋友，至今一直有聯繫，今年去日本玩還有跟他們約出來見面、聊天，雖然雙方語言不通，但橘高校同學很友善熱情，會以肢體動作、翻譯軟體、英日文夾雜交談，橘高校同學返國後，雙方則以傳訊為主，她跟妹妹會傳日文過去，橘高校同學則回傳中文。