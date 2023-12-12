搶攻爸媽票！侯友宜拋公立國小課後照顧免費　寒暑假都開班

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侯友宜先前已經提出，公立、非營利、準公共的托嬰、托育和幼兒園完全免費，每人每月1萬元育兒津貼，定額補助5歲幼兒就讀私幼，再加1萬，加碼共2萬元，以及扶養12歲以下子女，扣除額提高到50％。
「0到6歲國家養，6至12歲國家顧」，侯友宜今天再提出，兒童課後照顧免費政策，首先是「三安」課後照顧服務，要讓「家長安心」完善課後照顧，讓父母安心工作，也要提供安全適性內容與學習，還有穩定關懷特殊與弱勢家庭。
首先主張一方面，侯友宜指出，公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」，要讓校校有課後照顧班，開辦率達100%，學生涵蓋由現況15%增加到30%（符合OECD標準），參加人數由18萬人，任內倍增為36萬人。
主張二方面，侯友宜提出，課後照顧到晚上7點，要讓家長下班接送不慌張，平時、寒暑假均開班，協助急難照顧需求者。
主張三針對弱勢學童方面，侯友宜提出，偏鄉及弱勢學童也開設照顧專班，家長有需求就開班，偏遠地區、弱勢學童及身心障礙者開設照顧專班。
至於主張四方面，侯友宜指出，要鼓勵民間參與，公私協力，任內增開2萬班以上，委外班級比率提升至20%以上，且要輔導已立案的優質私人機構接受學校委辦，還要建立課後服務評估、認證及獎勵制度。
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