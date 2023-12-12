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日台交流協會拜會市府　陳其邁：台日友誼是「羈絆」層次

▲高雄市長陳其邁率市府團隊與日本台灣交流協會東京本部大橋光夫會長（左四）一行合影。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁率市府團隊與日本台灣交流協會東京本部大橋光夫會長（左四）一行合影。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

日本台灣交流協會東京本部大橋光夫會長在高雄事務所奧正史所長陪同下，拜會高雄市政府，與高雄市長陳其邁就產業合作、教育、觀光及台日未來合作領域交換意見。陳其邁表示，台日長期以來發展出深厚友誼已提升到「羈絆」層次。大橋光夫也認為，高雄市是日本十分重視的台灣城市，期望高雄市能繼續開拓與日本城市間的互動，能共同向前邁進。

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▲市長陳其邁致贈大漁旗予大橋光夫會長。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁致贈大漁旗予大橋光夫會長。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，隨國際局勢變化，台灣在半導體領域的發展，已成為全球安全供應鏈的一環，例如台積電分別在高雄、熊本設廠，以及日商在高雄的投資，將奠定更進一步的台日間經濟合作戰略夥伴關係。

陳其邁也認為，台日長期以來發展出深厚友誼，不論是發生地震時互相支援，或是疫情期間日本援贈台灣420萬劑疫苗，雙方已將「患難見真情」的關係提升到「羈絆」層次。

陳其邁也提及，高雄參訪團今年3月到東京、熊本及福岡訪問，爭取更多產業合作機會，高雄的友好城市如八王子市、熊本縣市及新瀉縣佐渡市的首長也多次率團訪問高雄，佐渡市目前也正在高雄舉辦為期一個月的物產展，雙邊關係十分緊密，正是「台日友好」的證明。陳其邁也不忘向大橋會長表示，希望日本觀光客多來高雄旅遊，體驗高雄人最海派的人情味與美食、美景。

大橋光夫會長也提到40年前他就因商務合作來過高雄，也曾訪問現任監察院長、前高雄市長陳菊，也時常與駐日大使謝長廷聯繫，近年訪問高雄十分有感，不論是城市的產業轉型，還是市政重要建設，都讓人留下深刻印象。

大橋會長認為，高雄市是日本十分重視的台灣城市，謝大使也於日本走訪許多城市，努力促成與高雄的合作，大橋會長期望高雄市能繼續開拓與日本城市間的互動，增進理解，再擴及到民間企業，並肯定台日關係未來充滿希望，能共同向前邁進。

此外，大橋會長指出，每年參加我國駐日代表處舉辦的國慶酒會時，總會提及日本與台灣密切友好的關係，有感於俄烏戰爭等鄰國紛爭引起的衝突，應向國際社會大力宣傳台日關係，作為世界上友好關係的典範。

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