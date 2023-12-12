日台交流協會拜會市府　陳其邁：台日友誼是「羈絆」層次

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陳其邁也認為，台日長期以來發展出深厚友誼，不論是發生地震時互相支援，或是疫情期間日本援贈台灣420萬劑疫苗，雙方已將「患難見真情」的關係提升到「羈絆」層次。
陳其邁也提及，高雄參訪團今年3月到東京、熊本及福岡訪問，爭取更多產業合作機會，高雄的友好城市如八王子市、熊本縣市及新瀉縣佐渡市的首長也多次率團訪問高雄，佐渡市目前也正在高雄舉辦為期一個月的物產展，雙邊關係十分緊密，正是「台日友好」的證明。陳其邁也不忘向大橋會長表示，希望日本觀光客多來高雄旅遊，體驗高雄人最海派的人情味與美食、美景。
大橋光夫會長也提到40年前他就因商務合作來過高雄，也曾訪問現任監察院長、前高雄市長陳菊，也時常與駐日大使謝長廷聯繫，近年訪問高雄十分有感，不論是城市的產業轉型，還是市政重要建設，都讓人留下深刻印象。
大橋會長認為，高雄市是日本十分重視的台灣城市，謝大使也於日本走訪許多城市，努力促成與高雄的合作，大橋會長期望高雄市能繼續開拓與日本城市間的互動，增進理解，再擴及到民間企業，並肯定台日關係未來充滿希望，能共同向前邁進。
此外，大橋會長指出，每年參加我國駐日代表處舉辦的國慶酒會時，總會提及日本與台灣密切友好的關係，有感於俄烏戰爭等鄰國紛爭引起的衝突，應向國際社會大力宣傳台日關係，作為世界上友好關係的典範。