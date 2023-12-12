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MLB／大聯盟薪資成長13.9%！未來大咖球員簽巨約延後付款恐成常態

▲今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款。（圖／取自@ArashMarkazi推特）
▲今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中這張合約為全額保障，且道奇在合約中擁有延遲付款。（圖／取自@ArashMarkazi推特）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟（MLB）在今年與球員達成新版勞資協議，讓大聯盟球員正享受近20年來最大的薪資漲幅福利，隨著近期大谷翔平與洛杉磯道奇簽下10年7億美元（約220億台幣）的合約，且在合約中未來10年大谷翔平薪資僅為2000萬美元，剩餘6.8億將透過延遲付款來給付，這也讓外界開始討論，大咖球員在未來追尋大約時，延遲付款恐將成為常態。

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2023季前開打前，紐約大都會以團隊薪資3.55億美元位居榜首，較過往季前最高紀錄多出7000萬美元，且本季大聯盟有7支隊伍薪資總額超過2億美元，奧克蘭運動家則是以團隊薪資以5800萬美元墊底，這個數字Max Scherzer加上Justin Verlander的薪資總合，這兩人以4330萬美元並列大聯盟球員最高薪資，此外今年薪資增幅是自2001年成長13.9%以來，調升幅度最多的一年。

隨著近年明星球員在追求巨型合約時，球隊逐漸將延遲付款成為一種談判籌碼，若不考慮通膨因素影響，延遲付款將是對勞、資雙方最好的解答，不但能讓心儀的球員獲得理想的價碼，更能讓球團在未來操作上保有補強空間。

就以大谷翔平與道奇的合約為例，大谷翔平在7億美元的合約中，有6.8億美元將在2034年至2043年延遲支付，這段期間每年領6800萬美元且不包含利息，大谷翔平透過場外的收入，每年約可獲得5000萬美元。

《MLB Network》指出，道奇與大谷翔平的這份巨約中，在未來10年每年約4600萬美元仍被計算在豪華稅內，其中打線中MVP球星Mookie Betts與Freddie Freeman的合約，也讓球團在2033年至2044年之間，這三人合計的延遲支付金額高達8.57億美元。

值得一提，根據大谷翔平經紀人Nez Balelo透露，「延遲付款是大谷翔平自己提出的，主要跟豪華稅有關，當年Mookie Betts與道奇簽下12年3.65億美金的合約，就高達1.15億美元是延遲付款，大谷翔平很清楚自己也需要延遲付款，才能幫助球隊在未來有更多補強，大谷想要冠軍的心十分堅定。」

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