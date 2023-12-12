逾150實習名額政大生才有！40家企業與政大簽限定MOU、海外也有缺

研發替代役為何人人搶？人力銀行點破這些事　3大公司釋缺

▲113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂即於明年1月中旬開始進行。（圖／NOWnews資料照片）
▲113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂即於明年1月中旬開始進行。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

113年度研發替代役役男報名甄選作業預訂即於明年1月中旬開始進行。為一解準役男申請研替的各種疑問，各大學配合役政署已辦理多場校園宣導說明會。申請資格、役期時間、薪資福利為最常見的問題之外，同時亦有人好奇，服役期間能否出國、或者進修？人力銀行也一一解答。

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1111人力銀行總經理張篆楷指出，依據替代役役男出境管理辦法第3條規定，有下列各款情事之一者，得檢具證明文件，向主管機關（內政部役政署）申請核准出境：（一）機關或用人單位派遣：赴國外從事與其業務相關之考察、會議、展覽、蒐集資料、學術交流、訓練、進修或代表國家出國參加各類競賽；（二）探親：配偶或直系血親居留國外，設有戶籍或取得居留權。但限於「第3階段」服役期間始得提出申請；（三）配偶或直系系血親病危或死亡，須出境探病或奔喪（四）休假、婚假或例假期間出國旅遊。但限於「第3階段」服役期間始得提出申請。(每年以1次為限，每次不超逾8日)；（五）因特殊事由必須本人親自處理。

此外，依替代役役男出境管理辦法第7條規定，研發替代役役男申請出境之日數，例：參加考察、會議、展覽、蒐集資料、學術交流、訓練、進修，每次不得逾30日。探親每年以1次為限，每次不得逾7日；探病每次不得逾7日。研發替代役役男經用人單位遴派赴國外接受訓練、進修、蒐集資料或學術交流活動，經主管機關核准者，得不受上述出境日數之限制。另研發替代役役男於服役期間累計之出境總日數，不得逾應服役期之二分之一。

針對進修部分，張篆楷進一步說明，役男服役期間，可依用人單位業務需要，派往國內外接受與其職務有關之訓練進修；訓練進修期間合計以不超過應服役期二分之一為限。

張篆楷表示，在113年度研發替代役員額核配中擴及多項產業。為國內第一個將半導體製程與設備整合入以氧化鋁/氮化鋁為基板之被動/保護元件之研發團隊，為精密電子陶瓷之線路設計製造大廠-璦司柏電子，此次研替將招募研發助理工程師；專業製造工業起重用安全鉤具製造商-振鋒，釋出產品開發工程師研替缺；具備國際接軌超純水系統，及半導體/光電產業製程用水回收的技術能力的兆聯實業，也開出招募技術開發工程師職務需求。

張篆楷呼籲準役男，除了對有興趣及符合自身專長的產業及企業，可先行查詢了解之外，對研替有任何疑難雜症，都可以上1111人力銀行研發替代役專區，接收最新情報及掌握第一手資訊。
 

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