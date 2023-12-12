研發替代役為何人人搶？人力銀行點破這些事　3大公司釋缺

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，依替代役役男出境管理辦法第7條規定，研發替代役役男申請出境之日數，例：參加考察、會議、展覽、蒐集資料、學術交流、訓練、進修，每次不得逾30日。探親每年以1次為限，每次不得逾7日；探病每次不得逾7日。研發替代役役男經用人單位遴派赴國外接受訓練、進修、蒐集資料或學術交流活動，經主管機關核准者，得不受上述出境日數之限制。另研發替代役役男於服役期間累計之出境總日數，不得逾應服役期之二分之一。
針對進修部分，張篆楷進一步說明，役男服役期間，可依用人單位業務需要，派往國內外接受與其職務有關之訓練進修；訓練進修期間合計以不超過應服役期二分之一為限。
張篆楷表示，在113年度研發替代役員額核配中擴及多項產業。為國內第一個將半導體製程與設備整合入以氧化鋁/氮化鋁為基板之被動/保護元件之研發團隊，為精密電子陶瓷之線路設計製造大廠-璦司柏電子，此次研替將招募研發助理工程師；專業製造工業起重用安全鉤具製造商-振鋒，釋出產品開發工程師研替缺；具備國際接軌超純水系統，及半導體/光電產業製程用水回收的技術能力的兆聯實業，也開出招募技術開發工程師職務需求。
張篆楷呼籲準役男，除了對有興趣及符合自身專長的產業及企業，可先行查詢了解之外，對研替有任何疑難雜症，都可以上1111人力銀行研發替代役專區，接收最新情報及掌握第一手資訊。