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最低工資法三讀通過！勞動部稱邁向新紀元　19條文6重點一次看

▲立法院三讀通過《最低工資法》，條文明定將消費者物價指數年增率（CPI）列為應參採指標，違者最重可處150萬元並公布姓名。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）
▲立法院三讀通過《最低工資法》，條文明定將消費者物價指數年增率（CPI）列為應參採指標，違者最重可處150萬元並公布姓名。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

記者林志怡／台北報導

立法院於今（12）日三讀通過《最低工資法》的19條條文，勞動部指出，本次修法有6大重點，包括定期舉辦最低工資審議會、明定參採指標、完備議決與核定程序及行政院退回之重審機制等。部長許銘春表示，感謝立法院審議期間，朝野各黨團及立法委員的大力支持，才讓法案能順利完成三讀。

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 勞動部指出，本次通過的《最低工資法》共計19條，立法重點如下：

一、組成最低工資審議會，定期審議

勞動部應設置由勞、資、政、學四方委員代表組成之最低工資審議會（下稱審議會），每年於第3季召開會議，透過社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。

二、明確審議參採指標

定明「消費者物價指數年增率」為應參採指標，以維持勞工必需之購買力，並明定10項得參採指標，俾就整體經濟社會情勢綜合考量，讓審議機制兼具穩定與彈性。

三、完備議決與核定程序及行政院退回之重審機制

審議以共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。定明最低工資之核定實施程序，以及行政院不予核定審議通過之最低工資時，勞動部應再召開審議會進行審議，並將審議結果報請行政院予以核定。

四、建立跨領域研究小組先行評估機制

成立研究小組，成員涵括學者專家及與國家整體經濟社會情勢相關之部會代表。由該小組研析最低工資實施的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成研究報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考。

五、確保勞工最低工資權益並定明罰則

定明勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，倘有違者，處新臺幣2萬元至100萬元罰鍰，地方主管機關並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

六、與基本工資制度順利接軌

定明最低工資公告實施前，仍繼續適用原核定的基本工資數額，且首次訂定之最低工資不得低於原基本工資。另，其他法規有關基本工資規定未及修正者，適用本法最低工資之規定。

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