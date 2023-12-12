軟體人才留下來！國內外軟體業大廠紛紛進駐高雄攬才

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陳其邁進一步指出，市府以「數位、淨零」雙軸轉型的創新經濟模式發展，加速人才媒合以及智慧科技運用。積極招商引進國際大廠進駐，由指標性企業「以大帶小」的模式加速在地產業翻轉及數位轉型，市府更針對17所在地大專校院成立平台，協助媒合在地產業與國際連結，並擴大商業模式驗證，推動數位、淨零領域相關產業的產學合作，為高雄的產業轉型注入龐大能量。
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後，以產業轉型優先政策，發展半導體、5G AIoT、電動車及淨零產業，打造南部半導體S廊帶與亞灣智慧科技創新園區。數位轉型的核心要件是具備充足的軟體開發人才，為滿足在地科技高階人才需求，市府緊鑼密鼓推動產學合作，鏈結南部大專院校資源，邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地、發展國際研訓及應用技術管理人才中心，目標發展為旗艦企業的中心聚落。
見證高雄軟體聚落成型的在地新創肚肚，2015年自鴻海內部創業，目前已有上萬家餐飲客戶，知名客戶包含王品集團、起家雞、龍涎居、早安美芝城、老江紅茶、真芳、客美多咖啡；茶湯會、得正、八曜和茶、樂台茶等知名手搖飲，營收近2億元。公司從2018年正式成立，實收資本額達1.07億，員工人數也由6名增加到80名，目前80名員工中有30位是軟體人員，學歷更不乏南漂國立頂大台清交成、中山、中央與留學回國。執行長孫和翊表示，10多年前高雄軟體園區都還是平地，如今園區辦公空間已接近滿租。高雄擁有工作與生活優勢條件，加上市政府提供租金優惠、薪資補貼，大大加速企業進駐高雄的意願，肚肚預計持續擴編，吸引軟體人才加入。
經發局說明，高雄正逐漸翻轉傳統工業城市印象，引進先進科技產業、創造就業、帶動薪資成長，並推升商業服務業發展，除了半導體、電動車、軟體業等產業以外，近期也有多家大型連鎖商業品牌插旗高雄，如藏壽司海外首家全球旗艦店、三井集團LaLaport進駐鳳山的休閒購物中心、大立百貨引進日商零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI（唐吉訶德），明年預計還有日航酒店、義享天地B館開幕啟用，市府將持續加速推動產業轉型升級，並提供企業招商協助。