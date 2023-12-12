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軟體人才留下來！國內外軟體業大廠紛紛進駐高雄攬才

▲今（2023）年12月6日高雄市長陳其邁（圖右6）、副市長羅達生（圖右5）、經發局長廖泰翔（圖右4）與鴻海董事長劉揚偉（圖左6），共同為鴻海位於駁二特區七號倉庫的「高雄軟體研發中心」啟用揭牌。（圖／高雄市經發局提供）
▲今（2023）年12月6日高雄市長陳其邁（圖右6）、副市長羅達生（圖右5）、經發局長廖泰翔（圖右4）與鴻海董事長劉揚偉（圖左6），共同為鴻海位於駁二特區七號倉庫的「高雄軟體研發中心」啟用揭牌。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

近期高雄相繼迎來IBM、鴻海進駐設置軟體服務中心，不僅創造就業機會，更推動台灣南部軟體業發展與產學合作。除了鴻海與IBM，包括仁寶5G AIoT研發中心、友達AUO解決方案研發中心、義隆電AI智慧研發中心、國泰金控的國泰資訊開發中心、精誠集團高雄辦公室等海內外國際級企業都已陸續進駐，加上已經確定進駐的半導體科技、電動車、IC設計等產業，預計創造上萬個就業機會，帶動人才回流、返鄉就業，高雄也朝向軟體中心持續前進。

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高雄市長陳其邁表示，過去軟體業都以北部為主，近年高雄有良好的投資環境、產官學合作、人才鏈結以及國際媒合，吸引許多國際級大廠進駐，許多在地人才畢業即就業，為高雄留才、攬才。例如鴻海累積履歷投遞人數已超過3,000人次、IBM預估5年內將帶來1,000個工作機會、仁寶提出5年千人研發團隊、精誠集團也提出3年600位人才需求，企業紛紛看好高雄，未來預估高雄半導體產業及軟體科技產業就將帶來萬人以上就業機會。

陳其邁進一步指出，市府以「數位、淨零」雙軸轉型的創新經濟模式發展，加速人才媒合以及智慧科技運用。積極招商引進國際大廠進駐，由指標性企業「以大帶小」的模式加速在地產業翻轉及數位轉型，市府更針對17所在地大專校院成立平台，協助媒合在地產業與國際連結，並擴大商業模式驗證，推動數位、淨零領域相關產業的產學合作，為高雄的產業轉型注入龐大能量。

▲今（2023）年11月13日IBM 軟體科技整合服務中心開幕（圖左3為高雄市市長陳其邁、圖右3為IBM諮詢大中華區總裁陳科典）。（圖／高雄市經發局提供）
▲今（2023）年11月13日IBM 軟體科技整合服務中心開幕（圖左3為高雄市市長陳其邁、圖右3為IBM諮詢大中華區總裁陳科典）。（圖／高雄市經發局提供）
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁上任後，以產業轉型優先政策，發展半導體、5G AIoT、電動車及淨零產業，打造南部半導體S廊帶與亞灣智慧科技創新園區。數位轉型的核心要件是具備充足的軟體開發人才，為滿足在地科技高階人才需求，市府緊鑼密鼓推動產學合作，鏈結南部大專院校資源，邀請國際大廠進駐設置總部或研發基地、發展國際研訓及應用技術管理人才中心，目標發展為旗艦企業的中心聚落。

見證高雄軟體聚落成型的在地新創肚肚，2015年自鴻海內部創業，目前已有上萬家餐飲客戶，知名客戶包含王品集團、起家雞、龍涎居、早安美芝城、老江紅茶、真芳、客美多咖啡；茶湯會、得正、八曜和茶、樂台茶等知名手搖飲，營收近2億元。公司從2018年正式成立，實收資本額達1.07億，員工人數也由6名增加到80名，目前80名員工中有30位是軟體人員，學歷更不乏南漂國立頂大台清交成、中山、中央與留學回國。執行長孫和翊表示，10多年前高雄軟體園區都還是平地，如今園區辦公空間已接近滿租。高雄擁有工作與生活優勢條件，加上市政府提供租金優惠、薪資補貼，大大加速企業進駐高雄的意願，肚肚預計持續擴編，吸引軟體人才加入。

經發局說明，高雄正逐漸翻轉傳統工業城市印象，引進先進科技產業、創造就業、帶動薪資成長，並推升商業服務業發展，除了半導體、電動車、軟體業等產業以外，近期也有多家大型連鎖商業品牌插旗高雄，如藏壽司海外首家全球旗艦店、三井集團LaLaport進駐鳳山的休閒購物中心、大立百貨引進日商零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI（唐吉訶德），明年預計還有日航酒店、義享天地B館開幕啟用，市府將持續加速推動產業轉型升級，並提供企業招商協助。

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