日本最大淡水湖水位急降！琵琶湖「幻之道」現蹤　關西現缺水危機

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琵琶湖水位下降也導致異象頻生。琵琶湖中的小島「奧之洲」，距離岸邊約有200公尺遠，過去必須搭船才能前往，但如今與陸地相連沙洲也因為水位減少而露出水面，罕見的景色又被稱為日版聖米歇爾山。雖然遊客可以直接步行上島，不過奧之洲與前方的湖岸是蘆葦保護地區，滋賀縣政府呼籲民眾「雖然非禁止進入地區，希望不要踩踏蘆葦」。
有報導指出，當琵琶湖的水位下降到負50至60公分的時候，琵琶湖畔與奧之州之間的「幻之道」就會出現。過去幻之道曾在1986年（水位負84公分）、1994年（水位負88公分）、2020年（水位負69公分）都曾出現過。
另外，當年豐臣秀吉在在琵琶湖畔長濱城（長濱市）建造「太閤井戸」，官方在1993年乾旱時期發現後，就設置了一個「石碑」。平時石碑底座與周圍的石塊因為浸在水中無法靠近，如今也因為水位下降，民眾可以直接前往。
但琵琶湖水位下降使得靠其維生的漁民很傷腦筋，因為水位下降導致部份湖水流動停滯，進而造成水中的氧氣和養分大幅減少。有漁民痛苦表示，蜆的漁獲量減少超過一半，「這些蜆幾乎都死光了，一半到三分之二都死了。」
而琵琶湖不僅是日本最大淡水湖，更是京阪神地區，包含滋賀、大阪、京都、兵庫各縣市的民生用水重要來源，在關西地區大約有70%的民眾都仰賴琵琶湖的湖水，也因此擁有「近畿水瓶」稱號。日本當局擔憂，琵琶湖的水位下降恐造成關西地區爆發缺水危機，表示將隨時關注琵琶湖的水情，一旦水位低於基準水位90公分，將啟動限水機制，呼籲居民盡量節約用水。