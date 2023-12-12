2024年101跨年煙火曝光！首採日本彩色煙火 長達300秒、1萬6千發
2024跨年夜來了！每年萬眾矚目的台北101跨年煙火搶先曝光，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，象徵疫情後回歸正常生活，迎向更彩色的世界，規劃總長300秒，約16,000發的煙火展演，除了台灣的優質煙火，更首次採用日本彩色煙火，帶來全新的璀璨煙火秀。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年台北101的跨年煙火主題「彩色世界COLORFUL WORLD」，歡慶人類欣喜迎向多采多姿的生活，迎向更精采的彩色世界，規劃總長300秒，約16,000發的煙火展演，更首次採用日本彩色煙火。
台北101跨年煙火是全球第一個摩天大樓式煙火，也是全世界施放點最高的煙火，高達509公尺，從此，101跨年煙火成為跨年重要節慶活動，吸引著全世界媒體的關注。
台北101董事長張學舜表示，歡迎全球旅客來感受彩色繽紛的101煙火，台北101是代表台灣當代文明的地標，最耀眼的名片，歡迎大家參與這個雙跨年盛典。
行政院副院長鄭文燦也出席記者會表示，台灣今年觀光客600萬的目標預計可在12月中達成，而這次台北101跨年煙火，也是第一次和日本煙火廠商合作，表示台日友好，歡迎世界旅人來台灣跨年！
對比今年跟去年的101跨年秀煙火，去年結合全新T-Pad 燈網、光束燈、雷射等戶外光效展演、多媒體動畫、建築燈光及原創音樂來打造全感官沈浸大秀，實現四面360度全展演，今年除了去掉新T-Pad燈網外，燈牆上播放的跨年60秒倒數影片也跟著消失，是否能夠帶來不一樣的視覺效果，還待旅客們跨年夜親自揭曉！