MLB／從大谷翔平天價合約看貧富差距　反映深層問題：小市場困境

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於道奇隊的電視轉播權利金年收入超過3.3億美元（約104億新台幣），這是印地安人的6.6倍，這種收入差距導致了球隊財力上的巨大不平衡，限制了小球隊在自由市場上的競爭力，同時也間接影響了比賽的可觀賞性。
在其他職業運動領域，如美國國家橄欖球聯盟（NFL），透過薪資帽和轉播權利金收入共享等機制來緩解各隊貧富差距的問題，NFL通過收入共享保障了每支球隊至少有3800萬美元（約12億新台幣）的收入，即便他們在門票、商品等方面完全零收入，他們仍然能夠支付球團薪資。
通過轉播權利金收入共享及薪資帽的機制，確保了每一支球隊都能爭奪好手，就算不是大市場球隊，如辛辛那提孟加拉虎隊，也能簽下狀元四分衛Joe Burrow這樣的球員。他在大學期間帶領路易斯安那州立大學贏得2019年大學美式足球冠軍，2020年投入NFL選秀雀屏中選，被孟加拉虎以狀元簽選中。
反觀大聯盟，由於電視轉播合約由各隊洽談，沒有共享分潤，小市場球隊難以承受與大市場球隊相同水平的支出，前運動家總裁Billy Beane就曾在電影《魔球》說過一段名言：「我們面臨的問題是，有富有的隊伍，也有貧窮的隊伍，然後是五十英尺的垃圾，再來就是我們。這是一場不公平的比賽。」
Billy Beane的這一句話，正是對大聯盟當前情況的描述，這個狀況使得小球隊不得不依賴大球隊的罰款和收益分潤來維持基本營運，即使球團從小聯盟培育出優秀球員，但最後都很難留住人才，進而影響整體聯盟的競爭平衡和比賽的可看性。
值得一提的是，先前洋基總裁Randy Levine曾在公開活動中批評馬林魚、光芒等小市場球隊過度依賴大聯盟球團收益分成，同時道奇、紅襪這些大市場球隊也表達不滿。
MLB該如何改革以解決貧富差距越來越大的問題？專欄作家Matt Dallas指出，一種可能的方案是改變電視轉播權利金的談約方式，如果MLB聯盟能夠代表所有球隊與電視台談判，例如與FOX和ABC為美聯和國聯談判，並安排每支球隊的比賽於每晚播出，那麼所有的廣播收入將流向聯盟，然後在30支大聯盟球隊之間平均分配，這樣的做法有助於縮小貧富差距，也能提高各隊競爭性和觀賞性。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁