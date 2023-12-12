Ella「缺席首映會」被爆惹惱王識賢！拍戲4巨星待遇曝光
東森新戲《生命捕手》以「俠醫」主人翁杜樂生的故事刻劃醫療體制議題，最佳戰績是衝上Netflix收視亞軍，不過男女主角王識賢、Ella（陳嘉樺）竟被傳嫌隙？起因是Ella因為王識賢缺席《生命捕手》首映會，所以她也選擇不到現場，讓王識賢知情後頗為不悅，劇組還爆料Ella拍攝時期擁有巨星4大待遇，優於其他演員。
記者羅凌筠／綜合報導
據《鏡週刊》報導，《生命捕手》首映會當天，王識賢人在台南軋戲《星空下的黑潮島嶼》，因為監獄群戲演員多，王識賢很難請假抽身，因此缺席首映會，不過Ella覺得男主角沒到，由她獨撐場面很奇怪，當天也以有事為由沒有出席首映會，王識賢得知後氣惱一時，無法接受自己被當作缺席理由。
此外，Ella拍戲的待遇算是優渥，在嘉義下榻的飯店是五星級酒店，對拍戲工時有所規範，出外景的距離也有自己的一套堅持，危險動作戲必須用替身。不過隨著Ella今年參加選秀陸綜《乘風2023》摘下冠軍，手上代言超過10支，本身的光環也是加持到這部戲，檢視Ella團隊的要求並不過分。對於上述的周刊爆料，記者求證Ella、王識賢經紀人，雙方均未回應。
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