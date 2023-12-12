美食款待＋暖心照片牆掛滿橘色旋風照　橘色惡魔愛上高雄

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橘高校吹奏樂部10日抵達高雄，便直奔晶綺盛宴台鋁館參與由市府主辦的「元氣午宴」。晶綺盛宴以旗津小卷入菜，打造口感清爽的「和風田園海鮮蔬」作為開胃菜、以田寮雞蛋製成滑順鮮嫩「鰻魚茶碗蒸」，永安蝦起司盞、杉林南瓜奶油海鮮濃湯、燕巢牛肉高麗菜炒飯都十分受歡迎，酥脆的興達港花枝餅讓學生直呼：「超有飽足感！」大樹鳳梨、燕巢芭樂作為飯後水果，鮮甜美味收服學生味蕾。
11日午間，橘高校師生至連續兩年榮獲米其林必比登殊榮的老新台菜享用道地台菜料理。席間品嚐來自興達港和蚵仔寮的在地海鮮，以及主廚特製的醬香田寮土雞肉、杉林金瓜炒米粉、台農57號拔絲地瓜、美濃白玉蘿蔔燉排骨湯陸續上桌，菜餚皆精選高雄在地農特產品。道道經典台菜料理廣受學生好評，而被評為老新台菜必喝招牌甲仙芋頭西米露，綿密香醇的口感，更讓橘高校全體同學直呼「愛上高雄！」
此次橘高校入住承億酒店，業者精心準備台式早點款待學生。像是高雄排隊名店興隆居的湯包、燒餅油條等必點餐食，台式香煎蘿蔔糕、牛肉湯也非常受到學生喜愛。
高雄市政府表示，高雄擁有山海河港、豐富的農漁物產，一年四季盛產的在地食材更是一大特色。期待橘高校師生此行吃得開心盡興，透過美食更加認識高雄物產。也感謝在地餐飲旅宿業者和市府攜手合作，為行銷高雄美食、在地農漁特產共同努力，更讓學生感受高雄的盛情。