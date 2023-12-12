男闖紅燈「跳舞比中指」！影片曝光網友氣炸了 怒斥：超級沒禮貌
近日，有民眾開車行經北市松山區復興北路、長安東路口，卻見到一名男子闖紅燈，並於斑馬線上跳舞、比中指，讓人十分傻眼，該民眾將整個過程PO到「爆料公社」，引發網友熱議，對此，北市警方指出，該男子之行為已違反《道路交通管理處罰條例》，另外也恐涉及公然侮辱，不過目前尚未接獲民眾報案提告。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時該男子沿長安東路二段、復興北路口，於東側行人穿越道往南闖紅燈，民眾開車經過，隨即停車禮讓行人，但該男子卻邊走邊跳舞，又向停讓的車子比出不雅中指手勢，過程全被行車紀錄器拍下，影片曝光之後引發網友討論，紛紛表示「在通往文明的道路上總是會有一些絆腳石」、「行人闖紅燈是對的？」、「超級沒禮貌」。
對此，警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人在道路上不依標誌、標線、號誌指示，或警察指揮，或於交通頻繁道路、平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊、坐、臥、蹲，足以阻礙交通者，處500元罰鍰，而影片中男子明顯已違規，另外，恐也涉及公然侮辱，可處拘役或9000元以下罰金。
不過警方指出，《刑法》公然侮辱罪屬告訴乃論，目前尚未接獲有民眾報案，並呼籲，雖然駕駛應禮讓行人，但行人也應遵守標誌、標線、號誌指示通行，以維護交通秩序、避免事故發生。