《The Day Before》被噴2023最爛遊戲！只上市4天開發商宣布倒閉

由俄羅斯遊戲開發商 Fntastic 推出的末日生存射擊遊戲《The Day Before》（浩劫前夕），12月8日在 Steam 平台推出搶先體驗版後，由於 BUG 頻繁出現、網路連線品質極差等原因，一上市就收獲海亮玩家負評，被批評為2023年最爛遊戲，而《The Day Before》僅營運不到一週，Fntastic 今（12）日更是宣布，因財政困難導致公司無法營運，《The Day Before》私服其雖然會繼續運作，但無法保證該遊戲的未來走向，此舉再度引發玩家不滿，掀起熱議。
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《The Day Before》是主打開放世界生存 MMO 玩法的動作射擊冒險遊戲，遊戲背景為災變後的美國東海岸，玩家將建設屬於自己的據點，與生存者們互動，合作抵抗凶暴的感染者，並嘗試在末日世界存活，最初《The Day Before》在2021年1月發表，不過後來因各種原因延期，甚至「The Day Before」商標還被其他人取得，一度從 Steam 下架。
《The Day Before》在宣傳階段，曾一度躍升 Steam 平台最多玩家加入願望清單的遊戲之一，《The Day Before》體驗版基本售價訂為39美元，脫離搶先體驗階段後，正式版原先預計漲至49美元，12月8日上線時，還曾登上 Steam 平台銷售榜冠軍，同時上線玩家達到34000人。
不過眾多的 Bug 卻在玩家進入遊戲後頻頻出現，包畫面回溯、卡頓、伺服器嚴重堵塞，故事情節與宣傳內容不符等，目前《The Day Before》在 Steam 被評比為「壓倒性的負評」，更是被玩家怒噴為年度最爛遊戲。
沒想到在玩家發出不滿聲音之際，《The Day Before》Fntastic 突然推特宣布，公司因財政困難無法繼續運作，將關閉工作室，YouTube 頻道影片也轉為非公開，《The Day Before》的 Steam 購買按紐封鎖，Fntastic 聲稱，《The Day Before》在近年是無償完成，充滿血汗的實在作品，無法保證遊戲的未來，但同時聲稱伺服器將持續運作。
Fntastic 這番操作可說是再次惹怒玩家，眾人認為，對《The Day Before》會有如此多的批評，都是因為 Fntastic 宣傳期給予玩家過多期待，但實際呈現內容不符預期，就算出現許多 Bug，也至少嘗試修正或彌補，而非拍拍屁股走人，「根本是在詐騙」，目前不少玩家希望 Steam 能出手相助，讓購買遊戲的人全額退款，後續情況值得觀察。