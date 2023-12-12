周海媚被封「最美周芷若」！歷代趙雅芝、高圓圓、佘詩曼都是女神

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趙雅芝1978年版《倚天屠龍記》
70歲資深演員趙雅芝，當年是1970至80年代香港無綫電視「四大花旦」之一。趙雅芝以俏麗脫俗的古裝扮相稱著，曾演出多部經典劇，而她在1978年版本的《倚天屠龍記》電視劇中飾演的周芷若，也是第1個演出周芷若的女星，是「香港最資深周芷若」。趙雅芝標致臉孔及出色演技，多年來仍是許多粉絲心中經典的「周芷若」之一。
鄧萃雯1986年版《倚天屠龍記》
香港資深演員鄧萃雯，演出周芷若時才20歲，但她演技精湛，無論是周芷若初期的清麗嬌嫩、溫婉出塵，亦或是後期的因愛生恨、心狠手辣，鄧萃雯都表演得淋漓盡致，令人印象深刻。
黎姿 1993 年電影版《倚天屠龍記》
香港女星黎姿在電影版的《倚天屠龍記之魔教教主》中演出周芷若，和其他版「楚楚可憐」的周芷若不同，黎姿將周芷若歹毒發揮得淋漓盡，成為經典。
周海媚1994年版《倚天屠龍記》
周海媚1994年演出的台灣版《倚天屠龍記》，從她出眾的外貌，到裝扮、表情、 眼神、性格、舉止被粉絲指接近小說版周芷若。還因周海媚太美了，作者金庸不只肯定，更笑說「早知道周芷若這麼美，我就把结局寫成周芷若和張無忌在一起了」，因此被喻為史上「最美周芷若」！
佘詩曼2001年版《倚天屠龍記》
香港演員佘詩曼，港姐出身的她，近年因飾演《延禧攻略》大魔王嫻妃再度翻紅。她早期演出2001年版電視劇《倚天屠龍記》，青澀面容，相當符合原著溫婉及柔弱特質的周芷若。
高圓圓 2003年版《倚天屠龍記》
中國女星高圓圓，當時還是新人，演出2003年版《倚天屠龍記》，古裝扮相仙氣十足，讓人眼睛為之一亮。她詮釋的周芷若一開始柔弱清純，到後期變得心狠手辣，可謂將角色完美演繹。
祝緒丹2019年版《倚天屠龍記》
中國女星祝緒丹是楊冪旗下藝人，她演出的2019年版《倚天屠龍記》，是最新一代周芷若。祝緒丹完美呈現初期周芷若的單純可愛，及黑化後耍狠的氣勢酷樣，也因她的高顏值後來又被稱「史上最美周芷若」。
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