邰智源轟中正紀念堂「砍樹建吸菸區」！董氏基金會揪1點：已違法

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董氏基金會執行長姚思遠則表示，12月台東市政府才依《菸害防制法》第19條第1項第4款之授權規定，公告「台東縣歷史建築市長公館及台東市長官舍建築群」等皆為全面禁場所，積極營造友善健康無菸環境。事實上，多年來各縣市政府確實都盡力依法限縮可能危及他人之吸菸公共場域、持續增加無菸健康公共環境。
姚思遠強調，隸屬文化部的中正紀念堂，是觀光重要地標，更是民眾扶老攜幼的公共休閒文化場所，理當善用《菸害防制法》授權，將中正紀念堂公告為全面禁菸的無菸害場所，如今卻反其道而行。雖然中正紀念堂設置戶外吸菸區並未違法，但將吸菸區設在「棋藝區」及「出入口」（必經之處）便是違法！
根據《菸害防制法》第19條規定，「圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所，室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂之室外場所。除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸」。此外吸菸區之設置應符合，吸菸區應有明顯之標示，以及吸菸區之面積不得大於該場所室外面積二分之一，且不得設於人員往來必經之處。
姚思遠指出，中正紀念堂將吸菸區設在人員往來必經之處明顯違法，依同法第40條罰則，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，基金會已發文向衛生局檢舉，也請文化部速改善，切勿徒增菸害又違法。
羅東聖母醫院副院長賴志冠醫師同時強調，吸菸傷害健康又不環保，戒菸才是減少空污又愛地球最簡單的方式。賴志冠醫師表示，不僅一手菸害自己、二手菸傷別人，菸蒂與相關廢棄物更是造成土壤、水源、海洋的加重汙染與意外災害。
賴志冠醫師進一步提醒，台灣有遍布全國各地醫院、診所和藥局的戒菸服務，在專業醫師、藥師和衛教師的協助下，提供「優質、有效」的戒菸治療。建議有意戒菸民眾不要再猶豫，趕快下載「戒菸就贏APP」，找到最方便前往的戒菸服務醫事機構，帶著健保卡戒菸去，所有的戒菸藥物完全免費，還可撥打免費戒菸專線0800-636363。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！