打「孫子兵法」 籲年輕人拉票？柯文哲：盼傳聞參加民眾黨較孝順
民眾黨主席、總統候選人柯文哲上週五晚間在台北榮星花園舉辦民眾開講，並向黨員發布一封公開信。柯文哲在信中使出「孫子兵法」搶救長者支持率，拜託年輕的網路世代多了解、多體貼自己的長輩，聆聽對方的政治立場，並把民眾黨的價值和長輩分享。柯文哲今（12）日開玩笑說，希望長者間能傳聞加入民眾黨的年輕人比較孝順，長者會子女鼓勵參加民眾黨，年輕人每天打電話5分鐘、一個禮拜5天與長者通話。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午於競總舉行交通政見記者會，媒體詢問許多人背著柯文哲大氣球在街上走，讓柯有些感動，是否打「孫子兵法」打動年長群體？柯文哲表示，這活動本身就讓人感動，他們是自動自發，沒有撥經費，他們（年輕人）自己發起、自己開直播，台灣政治應該新面貌，應當是改變政治文化的社會運動，如果像傳統遊覽車、走路工、發便當、現場一堆旗幟，每場造勢活動要花超過1000萬，台灣政治永遠就是那樣。
柯文哲表示，如果有年輕人願意用不同方法展示政治新面貌，年輕人需要鼓勵，這是他感動的地方。柯文哲表示，他有研究過，台灣數位落差，世代落差比城鄉數位落差大，一下子要讓長者接受網路不容易，要讓長輩知道真實社會是怎樣？不要整天看電視新聞、廣播，都被控制住，網路比較自由。
柯文哲說，現在年輕人不太跟長輩說話，如果有一天能傳言「參加民眾黨都比較孝順父母，如果可以做到這樣，這些長者會叫他們的兒女去加入民眾黨」，他希望現有黨員與支持者每天打5分鐘跟長輩講話，「五五計畫」，每天5分鐘、一禮拜5天。