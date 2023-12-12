MLB／大谷翔平和道奇算盤打得精！從Bonilla和Scherzer學到經驗

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他和道奇當然都不是在做慈善，而是各有各的考量，球團方面是要規避巨大的豪華稅，而大谷翔平則可以藉此少付一些州稅——在經過各種稅制的盤剝之後，他的平均實拿年薪估計約為3360萬美元，還不到這份合約年均薪的一半，如果按照一般的方式領取，他在39歲前將要為此繳納約3億美元的稅款。
美國稅務專家Robert Raiola表示，大谷若現在拿薪水則必須將繳納37%的聯邦稅、13.3%的加州州稅、2.35%的醫療保險和醫療保險附加費以及1.1%的州傷殘保險費用。
美國職棒大聯盟這種延後薪資付款的概念和做法已有數十年歷史，最有名的案例當然就是生涯敲出287轟的強打Bobby Bonilla與紐約大都會隊簽訂的那份極具創意的合約，在簽約（1992年）後30多年， Bonilla仍然可在每年的7月1日（美國時間）從球團收到119萬美元的薪水，這一天還被認為是屬於大都會的全國性節日（Bobby Bonilla Day）。
當然，與大谷的薪資相比，Bonilla每年從大都會隊獲得的119 萬美元支票看起來不算是什麼，不過其實他當年和球隊剩下的合約薪資只剩590萬，但根據之後的協議，道奇隊算上利息共要付給他2983萬美元，從2012年開始償還。
大谷翔平這次的薪資似乎並沒有相同的「利息」回饋，但對於他來說仍說，延後支付仍有可能使自己得到更多錢，因為加州居民最高稅率為13.3%，是美國最貴的州稅之一。而大谷可能會是在不是居住在加州時，收到這份合約中的大部分款項，這意味著他可以免去或降低這一筆款項。這方面可以參考德州遊騎兵強投Max Scherzer的做法。
Scherzer在佛州擁有多處房產，根據大聯盟知名記者Bob Nightengale的說法，他可能有意透過採取這種策略，搬到美國稅率最低的州之一（州稅和地方稅總稅率為8.94%），以實拿更多的薪資（他在2028年前將從國民隊獲得總計1.05億美元的薪資）。
Bonilla最後一次和道奇隊拿錢時將年滿72歲，而大谷每年的年薪中有6800萬美元是「無息遞延」的，他將從2034年開始到2043年，每年7月1日領取剩餘的款項。
再加上Mookie Betts和Freddie Freeman的遞延薪資款項，道奇隊要在2033-44年期間，償付給3人8.57億美元的前。而支付這筆錢的最高點將會落在2039年，該年球團要付8400萬美元。
在這一整個操作下，道奇球團獲得更多餘裕「去贏在現在」，而大谷翔平保證自己的薪資不會壓垮球隊爭冠運作，以及未來有望在其他地方拿到更多的錢，可說是一舉數得。
Bonilla案例說明：能貸多少就貸多少，球員可以拿到更多錢，而球隊也可以有更多操作空間，大都會當年剛好用省下的錢支付Mike Hampton的薪水，後者幫助他們打進2000年世界大賽。而Scherzer則是用親身經歷告訴年輕人，退休計畫要趁早，地點很重要。