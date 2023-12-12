7-11「18度C霜淇淋」對決全家畬室！限時第2支半價 思樂冰買1送1
入冬巧克力季開跑，7-11明（13）日起聯手「18度C巧克力工房」，推出濃郁巧克力霜淇淋，對決近期超夯的全家畬室「濃黑巧克力霜淇淋」，並且限時每週五六日，霜淇淋指定電子支付，有第2支半價優惠。此外，7-11也推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，限時3天還有思樂冰可口可樂、蘋果蘇打風味買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
巧克力霜淇淋之戰開打！7-11自12月13日起攜手在地名店「18度C巧克力工房」，推出全新巧克力霜淇淋，嚴選「VALRHONA法芙娜」可可，打造東西方融合的濃郁口感，即起購買2支即加贈法芙娜純苦61%巧克力棒乙支，各門市數量有限、送完為止。
明起至2024年1月9日前，每周五六日憑 icash 2.0、icash Pay 霜淇淋任選第二支半價（售價49元、38元），且2024年1月1日前凡購買任一霜淇淋，加贈OPEN POINT點數10點（第二支半價同時可享贈點），相當於第二支不到5元。
同時，7-11在12月13日也推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味，以萊姆和黃檸檬調和發想打造完美黃金酸甜比例，碳酸口感直凍腦門，同樣共3種容量規格，將於全台400間門市陸續開賣。
思樂冰限時於12月15日自12月17日限3天，思樂冰可口可樂、果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1。
全家歡慶35週年，自有品牌FamiCollection也推出超殺優惠，近60項指定商品任兩件可享35% OFF，等同於享65折；12月13日起連續三週每週三，固定推出不同驚喜品項，個別以「整體放大」、「主菜加量」或「數量增多」三大形式增量。
明日首波推出增量版「海之味漁夫飯」、「稻荷壽司」、「香草卡士達泡芙」、「古早味香滷嫩雞胸」與「蒜香紐奧良風味雞Q丸」。