喊話要把郭台銘請回來！王金平邀挺郭人士餐敘 這些大咖都來了
侯友宜全國後援會總會長王金平今（12）日中午設宴，邀請昔日挺郭派的藍營本土地方人士餐敘，包含前雲林縣長張榮味、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、前台北市長郝龍斌、立委傅崐萁都已抵達。郝龍斌說，要下架民進黨，應該要團結所有力量，本土藍、戰鬥藍更重要，喊話「要把鴻海創辦人郭台銘請回來」。
記者林怡昕／台北報導
王金平今日中午設宴，邀請昔日挺郭派的藍營本土地方人士餐敘，包含前雲林縣長張榮味、金門議長洪允典、台東縣前縣長吳俊立、前台北市長郝龍斌、立委傅崐萁、新竹市議長許修睿都已抵達，屏東縣議長周典論、南投縣議會議長何勝豐、彰化縣議長謝典林則沒有出席。
郝龍斌受訪時表示，今天出席不只應王金平的邀約，來團結所有的在地力量希望能夠下架民進黨，更重要的就是賴蕭配當然是主張台獨的，其實民眾黨總統候選人柯文哲，他自己講他是深綠的一份子，說將來要執行蔡英文的政策，所以真正在捍衛中華民國，反對台獨的只有國民黨。
郝龍斌也說，當初倡議在野大聯盟，而且要下架民進黨中華民國派的郭台銘，最近剛好就是跟一些年輕銷售業者在一起，才發覺郭台銘其實在年輕人中間，在知識份子或者科技份子中間，他有非常大的吸引力有很多人都是他粉絲。
郝龍斌認為，今天要下架民進黨，應該要盡可能不只團結所有力量，本土藍、戰鬥藍更重要，要把郭台銘請回來，在這個關鍵的時刻，希望郭台銘能夠扮演中華民國的捍衛者，站出來扭轉前鋒。