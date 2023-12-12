憂下一代只知張飛打岳飛 柯文哲反對去中化：關公媽祖都外省人
北一女國文老師區桂芝日前在「蔡英文政府教育政策總體檢」記者會上，批評108課綱刪掉了顧炎武的「廉恥」，引發熱議。立法院長游錫堃則表示，「廉恥」是君主政治的產物。對此，民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日表示，他反對文化去中國化，憂心下一代張飛、岳飛搞不清楚，只知道張飛打岳飛，並直言台灣人拜的媽祖、關公、保生大帝等神明都是外省人。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午於競總舉行交通政見記者會，柯競總總幹事黃珊珊、主委鄧家基、前台北市交通局長陳學台、鍾慧諭等人也到場。會後媒體詢問游錫堃表示，「廉恥」是君主政治的產物，柯文哲表示，他的態度是反對文化上去中化，他不希望下一代搞不清楚張飛跟岳飛，出現張飛打岳飛，不希望下一代從電玩認識三國歷史，而非從史書中去認識歷史人物。
柯文哲說，他不贊成台灣社會要把中華文化洗出去、切出去，媽祖、關公、廣澤尊王、三太子等，每個都外省人啊，不然怎麼辦？這要怎麼處理？
柯文哲表示，他先聲明跟游錫堃是好朋友，雖然這樣講不好，如果他是網軍，就會打「廉恥是君主制度產物，難怪民進黨既不清廉又無恥」，但他覺得這樣講也不必要。
柯文哲說，存在2000年的東西，還是要嚴肅以對，他個人喜歡讀唐詩宋詞、《古文觀止》，他覺得很好啊，所以要讓這一代跟中華文化完全切斷，他還是覺得怪怪的。