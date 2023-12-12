路上巧遇肥貓！女瞪大眼睛問「你是流浪貓嗎」 牠無言：別羞辱我
在路上經常都會看到流浪貓狗的身影，然而有些浪浪可能有固定的餵食者，因此即便是浪貓仍然也有可能活得非常的健康。然而，有一名網友分享自己在路上遇到一隻可愛的貓咪，沒想到因為身材太胖讓她非常驚訝，一連噴出好幾個問句，而且都是讓貓咪一聽就會心靈衝擊的話語，影片讓網友全部笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
一名中國網友近日在路上遇到一隻流浪的貓咪，但是由於貓貓身材比較肥胖的關係，讓該名女子語氣非常驚訝的問「你是流浪？你是流浪嗎？欸不是！」接著就停頓數秒鐘，再度驚訝的說「你他X是實心的啊！」
接著就把畫面繼續定格在貓貓的身上，而貓咪則一臉無奈的看著她，隨後該女子還是太震驚了，又補上最後兩句「你這太...太胖了，你都沒有脖子」32秒的影片看完之後，可以明顯感受出女子對於流浪貓豐腴的身材真的很驚訝。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「.....貓咪都聽傻眼」、「肥貓：你在幹嘛！每一句都在羞辱我」、「貓貓：你管我啊！別羞辱我了」、「句句都是心靈爆擊」、「貓咪：講了4句話就侮辱了我4次」、「太好笑，傷害性不高，但侮辱性極強」、「實心的啊！這浪浪到底都吃了什麼」。