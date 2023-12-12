南拳媽媽彈頭難忘空姐舊愛！周杰倫也幫腔 火辣床戰畫面流出
南拳媽媽彈頭的個人首張專輯《時光女伶》即將於12月20日發行，專輯亮點除了天王周杰倫、張震嶽力挺之外，首波暖身曲曝光。竟是7年前發表過、獻給前空姐女友貝貝的歌曲〈愛妳一夜〉，為了慎重起見MV分為激情四射版與溫馨版，收錄吻戲、床戲等，讓各年齡層的粉絲都可以透過音樂感受「幸福」。
記者吳雨婕／綜合報導
彈頭將〈愛妳一夜〉重新編曲，賦予歌曲新生命，重新搭上小提琴編曲更具現代感，讓這份逝去情感昇華成新的祝福：「我跟貝貝分手後，雖然仍惦記這份感情，但我知道之後不會再見面了，所以決定將我對她的祝福化作音樂分享出去。」碰巧天王周杰倫也於12月發片，這兩首歌皆出自天王之手。
〈愛妳一夜〉想表達每個人都在找尋一份永恆不變的感情，彈頭首度透露這首歌的誕生緣起，一切要感謝天王周杰倫。彈頭表示：「這首歌橫跨近三個8度，是我寫跟周董合作的歌裡，網友點評最難唱的，獻給愛K歌的好朋友們，炫技「玩真假音」、「飆高音」這首歌歡迎來挑戰，絕對是大魔王。」〈愛妳一夜〉歌曲誕生原因也很特別，彈頭猶記在拍天台電影時期，與周杰倫住在台南一個月，「他當男主角又當導演，已經累到爆炸，但只要創作，他彷彿永遠不會累似的，精神飽滿！有一天收工回飯店，他竟然找我去琴房寫歌。」