劉亞仁出庭認了吸食大麻 染8毒憔悴謝罪「向失望的人道歉」
37歲南韓影帝劉亞仁涉嫌違反《毒品管理法》、吸食並教唆他人吸食大麻、教唆毀滅證據、違反《醫療法》、欺詐等等。今（12）日出席首爾中央地方法院開庭，劉亞仁承認吸食大麻、使用牛奶針，「今後將誠實地面對審判過程，竭盡所能澄清，再次向對我失望及遭受損失的人道歉。」
記者羅凌筠／綜合報導
劉亞仁因體內驗出牛奶針、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦、咪達唑侖、阿普唑侖、瑞馬唑侖8毒，被封「人體煉丹爐」，他出庭時面容憔悴，長出稀稀落落的白髮，對於「是否用藥180多次」、「是否勸人呼麻」等問題，劉亞仁沉默以對，快速離開現場。
劉亞仁涉嫌於2020年9月至2022年3月間，以做美容手術需要麻醉為由，在首爾多家醫院注射牛奶針（異丙酚）181次，其涉嫌注射的醫用毒品包括異丙酚9635.7毫升、咪達唑侖567毫克、K他命（氯胺酮）11.5毫升、瑞馬唑侖200毫克。
劉亞仁還涉嫌於2021年5月至2022年8月間，以他人名義非法開藥，購買1100片安眠藥，今年1月涉嫌與男友崔某在美國吸食大麻，同行一共4人，劉亞仁有慫恿他人吸毒之嫌，他還被指控讓另一名同夥YouTuber楊某逃往國外，並威脅其他共犯推翻陳述。
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