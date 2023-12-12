痛批民進黨無力打詐「越打越詐」！游毓蘭喊：那就換人來做

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李德維認為，詐騙管道包含了簡訊、電話和網路，民進黨政府當初成立數發部，信誓旦旦要對打詐做出成果，結果，什麼都沒有，詐騙管道依舊暢通無礙，除了防堵管道，國民黨總統候選人侯友宜提出針對網路詐騙要「亂世用重典」，提出在詐騙金額達一定金額以上，要加重其刑二分之一的政策。
李德維表示，民進黨政府打詐，越打越詐，根本無力為民眾解決詐騙橫行的問題，那就交給侯友宜來解決，讓真正對犯罪防治有真正實績、成效的侯友宜，來替人民重擊詐騙集團，不讓社會弱勢族群，成為詐騙受害者。
國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎表示，蔡政府上任以來，詐騙案逐年增加，而所謂打詐辦公室也越開越大，但效率始終看不出來，編列大筆預算，也只有在裝置辦公室，什麼績效也沒有，國人只看到詐騙案越來越多。
吳怡玎直指，從2019年到2023年間，陳情被詐案從218件攀升到710件，詐騙廣告通報量從今年5月的2497件，暴增到11月4491件，金融警示帳戶從2020年的12673戶，到今年11月的19953戶，其中包含受害者的金融帳戶遭到警示，累積共有11萬766戶遭到警示。
吳怡玎認為，對詐騙集團成員不能夠高高舉起、輕輕放下，看起來民進黨政府根本無力打詐。
內政委員會召委游毓蘭表示，自身在2000年時，就曾在網路購物頻道上遭到詐騙，後經建議刑事局成立165打詐專線，逐步讓其成為詐騙案件管理中心，但在蔡政府執政下，變成越打越詐，詐騙集團越打越厲害，當家人遭到詐騙時，游毓蘭發現，為何那時只要抓到人頭戶就可以結案？
游毓蘭認為，真正能夠發揮打詐功能的數發部，都忙著出國談所謂的「國際數位合作」，如果民進黨無力打詐，那就讓侯友宜來做。
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