餐廳裡最髒的不是馬桶！廚房常見1物「含菌數破300億」 醫曝原因
一間餐廳裡面最髒的東西，竟不是在廁所內，而是會出現在廚房、吧檯等地方的抹布！近期胸腔暨重症專科醫師黃軒就分享一項研究，發現一塊全新抹布使用一周後，含菌數竟能高達300億個，甚至比馬桶還要髒，因此建議店家注意定期更換、使用高溫消毒等。
記者潘毅／綜合報導
黃軒醫師今（12）日在臉書上發文分享：「這幾天進入很多家咖啡店，看到大家都會把濕濕的、已出現黑色、綠色變化的抹布，放在托盤內當襯布，好像是比較容易吸水？我很好奇...很多都是知名的店家，店內員工難道沒考過廚房或店內衛生環境污染嗎？」其實這樣濕濕的祙布，每一片都是細菌繁殖的溫床。
黃軒醫師引用過去模里西斯大學（University of Mauritius）健康科學部門的科研團隊進行的一項研究，團隊測試100塊已使用1個月的廚房抹布，包括進行細菌培植。結果發現49%抹布帶菌，當中36.7%分別驗出有大腸桿菌和腸道球菌；14.3%驗出金黃葡萄球菌。
此外還有一項研究發現，一塊全新抹布，使用1個禮拜後，含菌數高達300億個、且菌落數上萬個，相較之下，每2天清理一次的住家地板菌落數約500個、馬桶坐墊的菌落數，也只約1000個，「且小吃店抹布上，都是大腸桿菌，容易引發食物中毒、腹瀉」，因此小吃店的抹布若沒好好清潔，甚至可能比廁所馬桶還要髒。
最後黃軒也建議，店家抹布要定期更換抹布，並使用煮沸殺菌法，將毛巾、抹布至少與水煮5分鐘以上來殺死抹布上的細菌，同時也要避免用抹布直接接觸其他器皿或食物。