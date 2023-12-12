COMEBUY世界三大茗茶來了！杯杯現萃勾起幸福溫暖味蕾
每到天冷就會讓人想來杯溫熱飲，不管來上一杯奶茶或者鮮奶茶，都是讓整個身體暖呼呼的最佳選擇。這次COMEBUY趁著天涼特別推薦年銷破百萬杯的「烏瓦紅茶拿鐵」，「烏瓦紅茶拿鐵」使用來自斯里蘭卡東側最具知名的烏瓦產區，更是名列世界三大茗茶之一烏瓦紅茶，想喝世界級的好風味絕不能錯過。
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同時，更搭配推薦香港道地風味的「港式厚奶」，杯杯現萃，不論是想要(清爽烏瓦)或(濃郁厚奶)風味，來COMEBUY都能一次享受。凡於活動期間2023年12月16日至2024年1月15日至全省COMEBUY門市消費烏瓦紅茶拿鐵(L杯)或港式厚奶(M杯)任乙杯，憑消費發票即可登入專屬活動，填寫抽獎資料就有機會抽1000杯世界三大茗茶系列－烏瓦紅茶拿鐵，總共25名幸運得主，每名可獲得40杯指定飲品兌換券。為地球環境再推薦使用「uCup永續杯」盛裝飲品，好借好還重複清潔使用，更能輕鬆至指定自助歸還站借還，有效減少環境廢棄物使用，愛地球立即開始做起。
COMEBUY一直堅持做出每杯現點、現泡的好茶。為了領先業界更以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就要為茶飲做最安心的把關。在這個冷冷天氣，推薦讓人能感到幸福溫暖；充滿濃郁與清爽風味的(港式厚奶及紅茶拿鐵)，讓每杯現萃茶飲，勾起心中溫暖新鮮的幸福味蕾。
「港式厚奶」是風靡香港百年的國民聖飲，完美的港式厚奶就要做到茶濃、奶濃，特別嚴選全脂淡奶與錫蘭紅茶調製，口感滑順且香醇濃厚，與眾不同的經典口感，才能展現獨特香港味道的絕妙滋味。「烏瓦紅茶拿鐵」則是COMEBUY最熱銷經典的飲品，有別於外面都是桶泡茶，強調以杯杯現萃而出的世界三大紅茶之一（烏瓦紅茶）；加上香醇鮮乳調製而成，濃郁茶香略帶花香，更增添鮮乳的香甜，絕對是講究健康又愛好奶茶的首選風味。冬天就要鮮萃暖心，才能擁有新鮮感。