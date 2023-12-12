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邰智源為這件事道歉！再幫不抽菸者發聲：請文化部做有文化的事

▲邰智源不滿中正紀念堂砍樹又設吸菸區，再度發聲向文化部喊話。（圖／翻攝自邰智源IG）
▲邰智源不滿中正紀念堂砍樹又設吸菸區，再度發聲向文化部喊話。（圖／翻攝自邰智源IG）

記者楊穎軒／綜合報導

資深笑匠邰智源2015年加入網路節目《木曜4超玩》再度翻紅，成功打入年輕人市場，網路聲量頗高，他昨（11）日在IG發文指中正紀念堂將某個入口處的樹木砍掉，疑似為的就是設置吸煙區，痛罵「可笑而且荒唐」，中正紀念堂澄清兩者不相干，邰智源今再度回應此事，除了為搞錯主管機關道歉，再喊話：「請文化部要做有文化的事！」

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▲邰智源希望文化部還給中正紀念堂一個無菸環境。（圖／翻攝自邰智源IG）
▲邰智源希望文化部還給中正紀念堂一個無菸環境。（圖／翻攝自邰智源IG）
邰智源表示：「非常謝謝很多網友的指正，讓我知道原來中正紀念堂是歸文化部管轄，是屬於國家級的運動休閒公園；我昨天的發文確實有些會讓人誤解的地方，造成某些單位的錯愕，在此也表示抱歉。」強調中正紀念堂在他的觀念中就是一家老小休閒去處，「所以為什麼咱們家的孩子不可以吸二手菸，別人家的孩子沒關係呢？」

對此，邰智源建議文化部：「請文化部要做有文化的事，應該在中正紀念堂的各個入口處，用中、英文及各個禁制圖像，告訴每位國民，每位來訪的全球貴賓，要做有文化的事，公園裡禁止的事項，包含吸菸這項。」至於抽菸者在還沒有戒菸前的權益如何維護，可以在面對中央圖書館的大門前，設置兩個乾淨、舒適的密閉空間，經費就是健康捐，畢竟使用者付費。

▲邰智源見到中正紀念堂樹木被砍很心疼，旁邊又有吸菸區，一時感到無法理解。（圖／翻攝自邰智源IG）
▲邰智源見到中正紀念堂樹木被砍很心疼，旁邊又有吸菸區，一時感到無法理解。（圖／翻攝自邰智源IG）
邰智源還提到，如果國家級公園有這樣的示範，各縣巿可以如法炮製，戶外游泳池，戶外運動場地、操場等場域也應該比照辦理，「法律制定的規範只有部分約束的能力，靠的還是大家自律的精神。」並說：「一個國家的強大不是她的國土有多大，武力有多強，每年的GDP成長有多少，而是在於國民的素質有多高，讓我們多為別人設想，別給別人添麻煩。」

▲邰智源認為應該徹底落實公共環境無菸害，同時保障吸菸者的權益。（圖／翻攝自邰智源IG）
▲邰智源認為應該徹底落實公共環境無菸害，同時保障吸菸者的權益。（圖／翻攝自邰智源IG）
最後，關於中正紀念堂選擇砍罹癌的樹，邰智源直言：「樹砍了真的有點可惜，畢竟樹要成蔭少碼三，五十年，褐根病我也不懂，但是在砍之前是不是有請相關的植物病蟲害防治學者專家來做最後會勘和評估就不得而知了。那麼又為什麼會讓樹會養到有褐根病呢？每天照護這個園林，難道都沒有發現嗎？還是很難發現呢？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
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