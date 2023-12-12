邰智源為這件事道歉！再幫不抽菸者發聲：請文化部做有文化的事

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，邰智源建議文化部：「請文化部要做有文化的事，應該在中正紀念堂的各個入口處，用中、英文及各個禁制圖像，告訴每位國民，每位來訪的全球貴賓，要做有文化的事，公園裡禁止的事項，包含吸菸這項。」至於抽菸者在還沒有戒菸前的權益如何維護，可以在面對中央圖書館的大門前，設置兩個乾淨、舒適的密閉空間，經費就是健康捐，畢竟使用者付費。
邰智源還提到，如果國家級公園有這樣的示範，各縣巿可以如法炮製，戶外游泳池，戶外運動場地、操場等場域也應該比照辦理，「法律制定的規範只有部分約束的能力，靠的還是大家自律的精神。」並說：「一個國家的強大不是她的國土有多大，武力有多強，每年的GDP成長有多少，而是在於國民的素質有多高，讓我們多為別人設想，別給別人添麻煩。」
最後，關於中正紀念堂選擇砍罹癌的樹，邰智源直言：「樹砍了真的有點可惜，畢竟樹要成蔭少碼三，五十年，褐根病我也不懂，但是在砍之前是不是有請相關的植物病蟲害防治學者專家來做最後會勘和評估就不得而知了。那麼又為什麼會讓樹會養到有褐根病呢？每天照護這個園林，難道都沒有發現嗎？還是很難發現呢？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁