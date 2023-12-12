一起GO Party！耳朵派對金獎陣容12/15開唱

新北歡樂耶誕城今年在府中及新板特區兩地盛大登場，新北市政府文化局以音樂派對、一起同樂的概念，規劃「一起GO Party！耳朵派對-新北市府耶誕音樂沙龍」，於耶誕城期間的週五傍晚在新北市政府一樓大廳演出。12/15(五)邀請到今年金曲獎最佳新人及金馬獎最佳原創電影歌曲雙料得主洪佩瑜開唱；洪佩瑜以一首〈踮起腳尖愛〉累積超過6,000萬觀看次數，今年更以《明室》專輯強勢入圍金曲9項大獎，斬獲最佳新人及最佳作曲人獎；更於甫落幕的金馬獎上以電影《本日公休》主題曲〈同款〉奪下最佳電影歌曲。當晚洪佩瑜將攜手演出的「HighFight 嗨!派樂團」剛勇奪2023客家合唱比賽及桃園合唱藝術節阿卡貝拉雙料冠軍，將以一連串美聲流行金曲，帶來溫暖的耳朵美聲派對，緊接新北市耶誕巨星演唱會，將High翻整晚。
接續在12/22(五)登場的人氣樂團「芒果醬 Mango Jump」，由淡江大學吉他社四位大男孩組成，創作風格直白、真誠、具傳唱性的音樂；取材來自日常小事、戀愛、動漫、電玩等，並以首張專輯《新・寶島少年？》同屆洪佩瑜入圍第 34 屆金曲獎最佳新人獎，可說是人氣與實力兼備的明日之星。最後登場為新生代客語獨立音樂創作歌手黃宇寒，身為龍潭客家和印尼華僑混血，以民謠作為創作底蘊、融入了搖滾樂元素打造嶄新的「新客語音樂作品」，同時憑藉《有時有日》、《虛空現下》2張創作專輯，入圍金曲獎最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎及年度專輯獎等多項大獎！
新北市政府文化局表示，除了12/15(五)開始的耳朵派對之外，緊接著12/16(六)、17(日)週末2日下午登場的好藝派對，邀請新北市優質的舞蹈及音樂的表演藝術團隊，同樣在市府大廳帶來馬戲、掌中戲、舞蹈、室內樂及交響樂等多元節目，以暖心樂聲相伴，一起聽音樂一起過耶誕。12/23(六)及12/30(六)則在林本源園邸舉辦八仙過耶誕演出，邀請市民朋友一同來林家花園賞戲和賞燈。更多文化局一起Go Party系列活動相關資訊請上「新北市政府文化局」網站查詢。
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