批藍白為大巨蛋叫囂　賴競辦酸：全壘打牆都能破成全世界笑話

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姚立明進一步說，柯文哲上任後揚言除弊，大動作清查大巨蛋違規，找出79項未按原核准圖說施工，柯文哲還痛批遠雄「無法無天」，勒令遠雄停工，一停就是5年半，甚至一度朝解約方向處理，結果，號稱公開透明的柯文哲竟帶著蔡壁如跟趙藤雄「密室協商」，之後柯文哲對遠雄和大巨蛋的態度180度轉變，除了要求相關局處修正之前認定的安全標準之外，連主張嚴審大巨蛋的台北市都市發展局前局長林洲民也被逼退，開始轉移焦點，改批民進黨政府拖延核准。
姚立明指出，大巨蛋開始營運後，多次出現漏水、爆鼠患危機、比賽途中警報聲響、一家四口受困樓梯間等狀況，甚至在亞錦賽時，還發生螢幕全黑、日本選手撞破大巨蛋全壘打牆，腳踝受傷被抬出場等事故；此外，真正的公安問題還沒受到考驗，但藍白故意忽略大巨蛋存在的安全問題，完全規避最高容留人數問題，看公開資訊就可以得知，人數上限多年來改來改去，藍白也繼續閃避圖利廠商的討論，一旦發生意外，藍白一定會互相卸責。
戴瑋姍表示，藍白相互掩護、沆瀣一氣，國民黨對於柯文哲過去8年完全沒處理大巨蛋的情況下，也是輕輕放下毫無批評，近年民進黨積極上架台灣，正向讓全世界認識台灣，柯文哲和蔣萬安則是讓全世界從亞錦賽中看到大巨蛋不堪一擊，連全壘打牆都能擊破，成為全世界笑話，也算是另類「看見台灣」。
戴瑋姍指出，柯文哲、侯友宜過去稱兄道弟，藍白合破局後兩人形同陌路，侯友宜在大巨蛋啟用後，特別發文暗酸柯文哲，他說「這是一座受到全民期待的大巨蛋，為什麼不能早點完成？甚至被冠上5大弊案之首後，一拖就拖過8年」。她認為，國民黨應該重新去檢視，過去在郝龍斌時代的簽約，是多麽圖利遠雄、圖利財團，國民黨也是大巨蛋歷史共業的其中一員，但侯友宜不但不自我檢討，反而還罵柯文哲，把責任推出去，毫無反省之意。
戴瑋姍也特別舉出新北市重大工程拖延案例，包含捷運三鶯線的通車延至2025年、捷運汐東線更是延宕20年、新北市社會住宅決標數近兩年掛「0」、新北美術館假開幕真延宕，造成許多參觀民眾受傷。她痛批，侯友宜心裡沒有人民，只有假政績，他甚至拿新北美術館預算來做競選相關置入性行銷，呼籲不應該拿人民荷包為自己競選做加分。
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