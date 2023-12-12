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阿公阿嬤的貓都超乖！行家曝「三大主因」秒馴服　欲擒故縱是基本

▲英國國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）2023年的得獎主賓士貓「澤比」（Zebby）與主人，平時相處模式也很穩定。（圖／Cats Protection）
▲英國國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）2023年的得獎主賓士貓「澤比」（Zebby）與主人，平時相處模式也很穩定。（圖／Cats Protection）

記者潘毅／綜合報導

總覺得自己家裡貓咪調皮講不聽，但看到阿公阿嬤養的貓咪，卻又發現牠們格外的聽話？快掌握阿公阿嬤不外傳的「馭貓術」吧！日前Youtube頻道「靜靜養貓」就分析出「三大主因」，才讓阿公阿嬤養出來的貓咪，性格較為穩定且黏人。

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阿公阿嬤養的貓咪，從外觀就能明顯看出幾個特徵，首先是身材會較為圓潤，同時也格外的黏人、聽話，每當老人家開口找貓，牠們都會迅速地現身，並蹭上老人家的身體，這也讓不少貓奴困惑「怎麼我家貓咪不是這樣？」對此，Youtuber靜靜養貓也分析出「三大主因」。

▲越南阿公竟然找了家裡的貓咪當作模特兒，向晚輩們示範「新生兒洗澡法」。（圖／翻攝FB@Vinh Quang Phạm）
▲越南阿公讓家裡的貓咪當作模特兒，結果牠竟然乖乖地當模特兒，乖巧模樣也羨煞許多貓奴。（圖／翻攝FB@Vinh Quang Phạm）
一、陪伴時間長
許多年輕貓奴因為有工作、社交活動等，待在家的時間相對老人家要短上許多，而老人家幾乎能全天與貓相處，還能帶著牠們在窗邊曬曬太陽，陪伴時間越長，貓咪獲得了更多安全感，自然也會更加黏人。

二、相處模式融洽
貓咪天性較為慵懶、嗜睡，也很討厭噪音，老人家相較年輕人而言，撫摸貓的動作較為輕柔、說話也較為緩慢，喜歡安靜的貓咪，自然也會覺得待在老人家身邊最為安靜舒適。而年輕人有時候為了有趣，可能會強硬的對貓咪做出親吻、強制抱抱等等。

「在老人身邊的貓有著更高的自由度，生活更愜意」，而貓咪也最喜歡欲擒故縱的人類，對貓越冷淡，牠反而對你越熱情。老人家很少會將貓硬抱著把玩，這對貓來說就像是欲擒故縱，因此就會主動靠近。

三、規則底線明確
老人家對於貓咪的指令，基本上都很簡潔，通常不是要牠們回家就是吃飯，不會讓貓咪產生太多困惑的情緒，因此能聽懂指令。

此外老人家雖然對貓很放任自由，但也不是完全縱容，例如有些老人家不會讓貓咪進廚房、臥室，當貓咪觸犯這些規定時，老人家也會裝作生氣模樣，將威嚴提升，事後也會再給貓咪食物安慰，這樣累積下來，貓咪也越來越會看人臉色了。

護理中心與收容所合作進行的「奶瓶」計劃相當成功，無論老人與貓咪都互相得到幫助與安慰！（圖／The Dodo）
▲許多貓咪在老人身邊時，都會格外聽話且穩定。（示意圖／The Dodo）
不少貓奴看完解析後，也紛紛認同表示「主人的心情性格要穩定，貓才有安全感，這對人來說也是一樣」、「原來我是老人式養貓法，而且我很宅不愛出門，所以相處時間都很長，我也沒什麼規矩愛幹嘛就幹嘛！只有不能玩電線，我家貓是真的都蠻乖蠻黏人的」、「本來就不應太多干涉，讓牠自在生活」。
 

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