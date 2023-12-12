療癒系阿飛、阿蕉感謝粉絲見面會 12/17空軍三重一村一起交心
「心的碎片，都替你拾回了」！知名療癒系作家阿飛及插畫家阿蕉將於12月17日下午2點，在空軍三重一村的歲月書屋舉辦粉絲見面會，除了和大家暢談創作甘苦，也將與讀者交換親手繪製的經典語錄及插畫卡片，在聖誕節前夕用溫暖的圖文傳遞正能量。
生活中心/綜合報導
新北市文化局表示，隨著空軍三重一村委外及標租業者進駐經營，人潮開始湧進，園區也熱鬧活絡起來，如何媒合廠商異業結盟，互相合作，是文化局未來努力的目標。「心的碎片，都替你拾回了」粉絲見面會，就是由文化局媒合進駐品牌國內原創IP經紀公司-毛毛蟲文創與歲月書屋合作，阿飛、阿蕉圖文創作者與粉絲的見面對談，歲月書屋則提供寬敞舒適的空間與點心，活動內容還包含一村的甬道探秘，彼此善用各自的專長與特色，為民眾帶來優質藝文饗宴。
「心的碎片，都替你拾回了」展覽，目前正在空軍三重一村園區展出，近四十幅作品，用立體化、聲音化、影像化的方式呈現生命力，相當適合對人生迷惘、需要療傷止痛的人獨自前往欣賞，毛毛蟲文創執行長凱童表示，這個展覽受到很大的迴響，應廣大粉絲要求，特別在12月17日舉辦見面會，會中還可透過實體交換手繪卡片的活動，近距離與阿飛、阿蕉交流彼此對人生觀察的細膩心得。
見面會當天，請參加者記得也要攜帶自己手繪創作的卡片，才能與阿飛、阿蕉彼此交換心意，還可獲得茶飲、創作者簽名版筆記本及專屬小卡。報名詳情請至線上預約及購票，更多一村專屬的聖誕節活動資訊請上空軍三重一村粉絲頁查詢。