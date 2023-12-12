18年來首見瘧疾死亡！50多歲男奈及利亞返台確診

我是廣告 請繼續往下閱讀
林詠青表示，個案於急診檢驗發現血小板降低、肝功能異常、黃疸、發炎指數高等異常，但經流感、登革熱快篩陰性，後個案出現意識變差、頭痛、僵硬等情況，加上其非洲旅遊史，醫師懷疑個案感染瘧疾，後確診惡性瘧、且有腦部病變，故申請瘧疾藥物，並給予抗瘧疾針劑。
然而，林詠青表示，台灣於12月1日轉加護病房並確診感染惡性瘧，個案意識狀態持續惡化，且發現腦水腫與休克等情況，隔天因重器官衰竭、腦水腫及敗血性休克等症狀，病況惡化後不幸死亡，而台灣前一例瘧疾死亡個案發生於2005年，因此今日公布的個案為18年來第一起瘧疾死亡個案。
疾管署副署長羅一鈞則說，個案於前往奈及利亞前曾赴旅遊門診諮詢、並接種黃熱病疫苗，但經醫師建議後，仍未使用瘧疾預防藥物，不幸成為台灣近18年來首例瘧疾死亡個案。
疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，瘧疾屬於第二類法第定傳染病，是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見，而台灣目前是瘧疾根除區，但因部份國家仍有瘧疾疫情活動，故偶有境外移入個案出現。
李佳琳表示，今年截至12月11日共計5例瘧疾病例，均為境外移入，分別為4例外國籍及1例本國籍，個案數較過去三年（2020至2022年）同期為高，但比新冠疫情前同期來得低，而今年的瘧疾個案發病年齡介於20多歲至50多歲，檢出病原體分別為間日瘧3例及惡性瘧2例，多在非洲國家感染。