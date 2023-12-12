太醉！板橋男清晨倒路邊被送醫 檢傷誤認「器官被摘」怒攻擊醫護
一名43歲劉姓男子，上（11）月30日凌晨喝酒醉倒在便利商店前，民眾見狀報案，並由救護車送至新北市立聯合醫院板橋院區救治，豈料劉男在醫護為其檢傷時突然失控，當場對著醫護咆哮並掐住急診室傳送員李男頸部，警方獲報後，火速到場逮捕劉男，劉男也在酒醒後相當懊悔，聲稱是誤以為會被摘除器官，才激動反抗。偵訊後，警方以違反醫療法及傷害、恐嚇罪嫌將劉男送辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，新北市海山警分局於11月30日凌晨4時40分獲報，43歲劉姓男子醉倒路邊被送醫，醫護為其檢傷時卻突然失控，對著醫護咆哮並徒手攻擊，造成急診室傳送員李男頸部受傷，員警到場將劉男逮捕。
劉男清醒後，感到懊悔不已，表示因酒醉誤以為醫護人員的檢傷行為，係要傷害與摘取其身上的器官，才激烈的抗拒並大聲呼叫，並非蓄意攻擊。全案訊後依違反醫療法暨傷害、恐嚇等罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦。
依據醫療法第24條及第106條規定，為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反規定者最高可罰新臺幣30萬元；警方表示，透過平時與轄內醫療院所建立的橫向聯繫管道，遇緊急狀況時，經院方通報，將立即派遣線上巡邏警力到場排除，並依法偵辦，以展現醫療暴力零容忍的決心。