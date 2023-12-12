獨／連2場演出真的餓了！橘色惡魔逛北一女園遊會開吃、最愛這攤
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部今（12）日參與北一女120週年校慶，再次與北一女樂儀旗隊同台演出，表演結束後，兩隊學生開逛校慶園遊會，有了更多交流機會，而橘高校學生今天一連2場表演，直到中午才結束，一到園遊會就紛紛衝到美食攤點餐，最受歡迎的居然是冰棒造型的寒天果凍，繽紛可愛的外型讓台日少女們都拿起手機拍照。
記者李琦瑋／台北報導
今天兩隊表演結束後，就由一位北一女樂儀旗隊的學生，展現地主之誼，帶領一位橘高校學生去逛校慶園遊會。北一女樂儀旗隊高二生鄭詠心接受《NOWnews今日新聞》採訪時說，自己是第一次與橘高校學生見面、交流，因此特別準備了鳳梨酥、迷你阿嬤袋（茄芷袋），當作見面禮，也收到橘高校同學回送的可愛貼紙。
鄭詠心說，雖然自己不會日語，但兩人會用簡單英語、肢體語言溝通，一起逛園遊會不是問題，還帶新朋友吃冰淇淋、打彈珠。
橘高校的齋藤同學說，能來台灣逛校慶園遊會很興奮，但連2場演出，真的很餓，現在最想吃肉！
另一位橘高校的學生則分享，日本園遊會大都是請外面業者來擺攤，學生不太能賣吃的、擺攤，看到台灣學生可以自己擺攤，感到非常有趣。
記者在走訪各攤位發現這一攤聚集許多橘高校的學生們，走近一看才發現是在排冰棒造型的寒天果凍，繽紛多彩的造型，似乎相當吸引台日少女，北一女學生不時貼心地用手機翻譯，詢問橘高校同學想吃的口味；此外，可頌攤、炒麵攤也都看到橘色惡魔的身影，學生們都說，想先吃飽再去玩遊戲。
除了寒天果凍相當受歡迎外，拍立得照相館也相當熱門，台日學生都想記錄這珍貴又難得的相處時光。
而橘色惡魔逛完園遊會後，就會跟北一女借場地練習，準備今晚在西門町的壓軸快閃演出，將帶來像日本商店街遊行的長距離行進式演奏，從in 89豪華影城、武昌街、漢中街，一路行進表演到西門紅樓北廣場。