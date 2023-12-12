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中國返台確診黴漿菌再+1！南北疫情增幅趨緩　高峰時間曝

▲衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前據疾管署目前預估，中國當地疫情可能在12月中下旬達到高峰。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）
▲衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前據疾管署目前預估，中國當地疫情可能在12月中下旬達到高峰。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（12）日舉行例行記者會，而近期中國仍持續有多種呼吸道病毒流行的情況，疾管署自11月26日起啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，繼上週後檢出兒童黴漿菌個案後，再新增一例自中國返台後、檢驗發現黴漿菌感染的孩童個案，而副署長羅一鈞表示，目前預估當地疫情可能在12月中下旬達到高峰。

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為監測近期中國呼吸道疾病的流行病原體情況，自11月26日起，於台北、桃園、台中、高雄等4處國際機場進行採檢，鼓勵「自中港澳入境」且「有類流感症狀」的旅客配合採檢，由現場或後送合約院所醫事人力採集鼻咽檢體，送疾管署昆陽實驗室檢驗呼吸道病原體。

疾管署說明，為因應中國近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署自11月26日起已實施「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至12/10已採檢131人，其中103人為陽性。

疾管署表示，目前已檢出流感病毒68例、新冠病毒13例、腺病毒8例、鼻病毒5例、副流感病毒2例、一般冠狀病毒3例、肺炎黴漿菌2例，同時檢出流感病毒及新冠病毒1例、同時檢出一般冠狀病毒及鼻病毒1例。

對於目前相關檢驗情況與中國相關呼吸道疫情，羅一鈞表示，目前4個機場定點監測仍以流感（66%）、新冠肺炎（12.6%）為主，而根據中國的公開訊息，中國南北疫情增幅都有趨緩跡象，且均以流感為主、A型流感佔近9成，目前據疾管署評估，當地疫情可能在12月中下旬達到高峰。

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