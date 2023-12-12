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賴清德提「中捷到南投」　柯文哲批沒有腦：不一定要用軌道運輸

▲民眾黨總統候選人柯文哲舉行交通政見記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.12）
▲民眾黨總統候選人柯文哲舉行交通政見記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.12）

記者呂炯昌／新北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（12）日公布交通政策，提出修訂相關交通法規等5項解方。針對民進黨總統候選人賴清德提出「中捷到南投」，柯文哲曾批評「沒有腦」，重大交通建設要做可行性評估、自償性計畫，不一定要再建新的軌道運輸，還可採取公路改善、台鐵優化等。

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柯文哲今日上午於競總舉行交通政見記者會，柯競總總幹事黃珊珊、主委鄧家基、前台北市交通局長陳學台、鍾慧諭等人也到場。在交通法規上，柯文哲主張，應立基《道路交通安全基本法》精神，加速修訂相關法令，包含道路設計規範、道路交通管理處罰條例，且制定「國家級道路設計規範」，涵蓋車道、行人空間、街道經濟及基盤設施需求及介面規範；同時，重視駕駛人管理，加速改革考照、換照制度（強化路考、加考緊急應變機制等）。

柯文哲主張，重大交通建設回歸專業評估，並加速開發高鐵、台鐵車站，落實TOD（Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展）的車站城市理念，中央制定車站開發原則，協助台鐵加速擬定車站周邊土地都市計畫、開發，帶起台鐵運量，讓各縣市舊城區翻轉。


針對台鐵，柯文哲主張積極處理台鐵北部路廊容量不足、東幹線須加開對號快車、西幹線要加開區間通勤列車，並召開「公民參與會議」，客觀溝通建設效益與替選方案。

海空航網部分，柯文哲指出，未來國際航空達1.2億人次，台灣四大機場（桃機、松山、清泉崗、小港）須明確分工，增加運量；強化數據分析以調配資源、優化設施與供應鏈效率，打造「綠色海空港」，配合2050淨零碳排、協助運輸業者符合國際規範，積極培育海空港專業人力，提升國際產業競爭力。柯文哲傾向於松山機場可以廢除，但是其他三座機場要有效整合。

媒體提問時，問賴清德提出「中捷到南投」，為何柯文哲批評這是「沒有腦」？柯文哲回應說，重大交通建設要做可行性評估、自償性計畫，且要解決交通問題，不一定要再建新的軌道運輸，還可採取公路改善、台鐵優化等。

針對有市議員指出內湖交通在蔣萬安時期比以前更糟，柯文哲表示，內湖就是都市計畫失敗的例子，從7.5萬人爆增到30萬人，道路沒有增加，目前只有等環狀線蓋好通車，或像新加坡採取強硬政策，如早上通勤時間，結合ETC系統掃瞄車牌、自動收費，達到乘量管制，才能先舒緩。

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