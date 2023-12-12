JHBL／轉學生需做球監被質疑違反教育初衷 禁賽令規則引發討論
應該秉承教育初衷的國、高中籃球聯賽的規則今（12）日遭到來自於外界的質疑，根據報導，有一名來自花蓮自強國中的球員，因故轉學至台北無界塾念國中，卻因為既有規則而遭到禁賽，失去打球的機會，此規定也被批評太過保守僵化，傷害球員受教育權利。
NOWnews／臺北報導
事情的起因是因為這名原本就讀於自強國中的學生球員，隨前教練陳貴祥轉到台北無界塾念國中就讀，雖然是打乙級聯賽，但因為他上季有登錄JHBL國中聯賽甲級聯賽，因此依規定得被禁賽一年。
但一些知情人士質疑，這名孩子有打球的天份，但在陳貴祥離開自強國中後，回到了家鄉南澳，當地傳出有幫派在吸收小朋友，後者擔心他誤入歧途，因此才拜託台大教授葉丙成把他找來無界塾念國中。
開南中學教練邵之雋透對於體總的禁賽令難以理解，也在個人社群網站上表示：「高中有禁止挖角的禁賽令已經荒謬到不行，竟然國中也有？國中聯賽的主辦單位是教育部。教育部搞不搞的清楚，國中是義務教育，如果小朋友不去上學，教育部門是有義務把小孩找回來的。現在反其道而行，不准學生比賽？」
對此體總表示，此事將等到本屆賽事結束後，邀有關單位進行討論，將秉持著讓所有學生都有機會參賽為初衷，保持開放的態度。