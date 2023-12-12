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籃籃被抖「王齊麟很喜歡妳」！徐乃麟當媒人搓合：男未婚女未嫁

▲徐乃麟（右三）在《天才衝衝衝》錄影空擋時爆料，王齊麟喜歡籃籃（右二），想搓合2人。左起為：張文綺、徐凱希、曾國城、徐乃麟、籃籃、巫苡萱。（圖／記者黃盈容攝）
▲徐乃麟（右三）在《天才衝衝衝》錄影空擋時爆料，王齊麟喜歡籃籃（右二），想搓合2人。左起為：張文綺、徐凱希、曾國城、徐乃麟、籃籃、巫苡萱。（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／台北報導

徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的華視《天才衝衝衝》，今（13日）開放媒體探班。籃籃和張立東「螢幕情侶」被拱多時，但籃籃今天再次發好人卡，稱他是很好的人，「有跟他說保持好友關係」。一旁徐乃麟則爆料，羽球國手王齊麟欣賞籃籃，他則當起媒人想搓合，「王齊麟說他很喜歡妳，男未婚女未嫁有什麼關係」！她雖不排斥跟羽球選手交往，但個性怕生，至今2人僅加IG，沒有互動。

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▲籃籃（左）和巫苡萱今錄《天才衝衝衝》。
▲籃籃（左）和巫苡萱今錄《天才衝衝衝》。（圖／記者黃盈容攝）
27歲樂天啦啦隊隊長籃籃，長相甜美，個性活潑可愛，是許多人心中女神。沒想到連羽球國手也煞到！徐乃麟今突然驚爆，曾介紹王齊麟給籃籃，「王齊麟說他很喜歡妳，對妳印象很好」，籃籃一旁害羞地想找地洞鑽進。

籃籃雖理想型是超夯棒球明星大谷翔平，但她表示，不排斥跟羽球選手交往，只是因為個性怕生，所以和王齊麟沒有聯繫方式，也沒單獨出去過，「有互相加IG啦，但沒有互動，而且我們沒有什麼共同好友，只有乃哥」，至今仍不熟。

▲羽球國手王齊麟似乎對啦啦隊女神相當鍾情。（圖／資料照，記者陳明中攝影）
▲羽球國手王齊麟似乎對啦啦隊女神相當鍾情。（圖／資料照，記者陳明中攝影）
羽球國手王齊麟，2021年和搭檔李洋在東京奧運表現優異，拿下羽球雙打金牌，人氣爆棚。他本來有個穩交的排球員女友後來分手。去年傳出和啦啦隊成員Yuri（陳怡叡）因《全明星運動會4》結緣，而爆緋聞，但王齊麟事後澄清2人僅是朋友。

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