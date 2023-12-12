冬至應景湯圓、火鍋料熱賣 新北抽驗70件產品中2件不合格
面對即將到來的農曆冬至與近日一波波寒流來襲，正是親朋好友相聚在一起吃火鍋及湯圓的時刻，為保障市民安心品嚐應景食品，新北市政府衛生局日前針對轄內傳統市場攤商、餐飲業及超市賣場等場域，抽驗湯圓、各式火鍋料及時令蔬菜進行檢驗，共抽驗70件產品，結果計有2件產品不合格。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局簡任技正劉君豪表示，2件違規食品都是檢出殘留農藥，分別為1件「白花椰菜」檢出得芬諾0.02ppm及1件「青江菜」檢出待克利1.25ppm，不符農藥殘留容許量標準規定涉違反食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上、2億元以下罰款，要求下架回收並移請供應商所轄衛生局後續處辦。
新北市政府衛生局說明，「得芬諾」為農藥殺蟲劑，其代謝物會快速排除，不易累積在人體或動物體內；「待克利」則為農藥殺菌劑，不具蓄積性，一般正常食用狀況下，對人體雖無明顯毒性反應，但檢驗結果超出安全容許量，仍與規定不符，呼籲農民栽種的農產品應正確施用農藥，符合相關法令，維護食品安全。
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦提醒，民眾在選購蔬菜時應選擇具有良好信譽商家的產品，並於食用前確實經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留的農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，確保食用安全。