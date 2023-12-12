讀賣巨人90週年交流賽明年3月2日開打！主辦方：爭取大巨蛋全座位

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對於此次交流賽，讀賣巨人社長今村司表示，「這次來台對讀賣巨人球團意義非凡，明年絕對以完整陣容來台，請台灣球迷敬請期待。」此外本季奪下央聯新人王的翁田大勢也透露，「非常開心能跟台灣球迷見面，也很高興能跟台灣選手交流，來台獻技。」
「TOYOTA2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」此次交流場地也具有特別意義，因為讀賣巨人主場正是東京巨蛋，讀賣球團認為臺北大巨蛋將在2024啟用，對於城市形象與棒球發展都具有指標性意義，因此讀賣球團將「開箱臺北大巨蛋」，納入90週年系列活動中。
本次交流賽由聯合數位文創主辦、TOYOTA 冠名贊助的「2024 讀賣巨人軍 90 週年紀念 台灣試合」，即將於明年三月在臺北大巨蛋開打，購票請上 udn 售票網（ 3/2 中信兄弟https://reurl.cc/edagRb；3/3樂天桃猿 https://reurlcc/ Ojdgl3）•最新消息請鎖定官網(https://reurlCC/p5N8Qx)或官方粉絲專頁(https://reurl.cc/6QmxAd)，客服專線 02-2649-1688每日09:00~ 18:00（例假日中午休息時間為 12:00~13:00)
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