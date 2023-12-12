中市四方電巴路線代駛　議員：班次變成減少

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林德宇說，先前勞資協商的時候，四方電巴拒絕開立非自願離職證明，導致司機員無法請領失業津貼，那市政府後續相關的補救方案是否都已經完成？
勞工局長張大春表示，當初四方電巴沒有開立相關的離職證明或是非自願離職證明，所以市政府以調解不成立的公文，讓員工可以來請領失業給付，目前大概有49位的員工已請領失業給付，其中也有21位，勞工局已經協助安排他們就業了。
林德宇又說，除了四方電巴相關勞資爭議該提供的勞工權益保障之外，有關四方電巴的各個路線營運，當初是以代駛的機制來解決，那目前是否有最新的處置作為？
交通局長葉昭甫則表示，目前13條路線都已收回路權，其中11條已經把路權釋放出去，也有業者已經來做承接，承接之後會有一個籌備期，目前就是承接的業者在做籌備的動作。
林德宇則表示，在先前的代駛階段，總是接獲許多民眾陳情，在大里溪南地區，從修平科大、仁化到瑞城，走中興路、環河路到烏日高鐵站這一個248路線，是大里溪南地區通往烏日高鐵站非常重要的公車路線，原先在四方電巴營運的時候，可以到達一天11個班次；但在代駛期間班次直接減半，原本幾乎都是整點發車，現在都是要1.5個小時才能發一班車，甚至在中午時間，要等2個小時才有一班車，導致民眾抱怨等不到車。
林德宇說，針對日後各路線的承接業者，應該要求針對既有班次的保證，至少也要能夠達到原先班次的八成，才較能符合民眾的搭車需求，市政府應該以各路線過去整體的運量來做觀察，再針對發車班次來做集中調整，避免有民眾搭不到車的情形。
交通局長昭甫則表示，以各路線別來說，在營運計畫書裡面並沒有規定要有多少班次，都是端看每條路線的特性，那由於248路線比較特別，他行經大里溪南地方，該地區並沒有其他公車路線在運行廊帶上，針對業者目前公告出來班表一天是六班左右，這一部分交通局會再了解一下目前新承接業者的營運情況。