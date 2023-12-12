流感疫情低點！過年換B流流行？羅一鈞：型別轉換待觀察

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疾管署說明，上週（12/5-12/11）新增14例流感併發重症 （2例A型H1N1、11例A型H3N2、1例B型），年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於11月21日至12月8日，均未接種流感疫苗，其中13例具慢性病史；另新增3例死亡 （均為A型H1N1），年齡介於30多歲至70多歲，發病日介於9月28日至12月5日，均具慢性病史，其中2例未接種流感疫苗。
針對較年輕的流感死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，一位30多歲東部男性，本身有糖尿病等潛在疾病，未接種本季流感疫苗，在12月上旬發燒2天後，就醫經流感快篩、確診A型流感，醫師開立流感抗病毒藥物與個案使用，但個案就醫後第5天食慾不振、咳嗽、呼吸喘、呼吸困難，因此於急診就醫。
林詠青表示，個案經胸部X光顯示有肺炎，且伴隨有呼吸衰竭等情況，經插管與呼吸器，收治於加護病房，並使用升壓劑治療，但個案住院後病況變化迅速，隔天意識昏迷、再隔天病況惡化，後因感染併發肺炎惡化過世。
疾管署副署長羅一鈞表示，目前仍處於流感疫情低點，上週門急診類流感就診人次跌破5萬人、落在約4.4萬左右，且有腺病毒佔比超過流感的情況，因此近期基層診所可能較容易發現較多孩童有俗稱「燒久姬」、感染後持續發燒7到14天的情況出現。
此外，羅一鈞指出，近4週H3N2佔比仍高於H1N1，但B型佔比略升，可能有型別轉換趨勢，但是否會有型別轉換的情況，導致於B型流感在春節前流行，仍有待觀察。
疾管署表示，截至12/11，國內公費流感疫苗已接種609.8萬劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共211.0萬人已接種，接種率50.4%，尚未達目標值（55.0%），但宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、澎湖縣等65歲以上長者（含機構對象）接種比例已接種達標。