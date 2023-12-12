台日經貿會議睽違5年實體登場　蘇嘉全盼日本繼續支持台加入CPTPP

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蘇嘉全致詞時表示，今年國際經濟情勢受到地緣政治衝突、通膨等多方因素影響，變得更加充滿挑戰，台日作為共享基本價值的重要經貿夥伴，在當前全球變局下更顯珍貴。
蘇嘉全說，台日經貿產業具有互補性，以半導體供應鏈來說，日本專精於上游設備與材料，台灣則擅長先進製程，台積電在熊本設廠不僅進一步帶動及深化雙方經貿產業與投資合作，也順勢提升雙方在關鍵物資半導體及晶片的供應鏈韌性。
蘇嘉全提到，在交通領域方面，台灣高鐵於今年5月向日立及東芝聯盟採購12組最新型的N700S車輛，預計2027年第二季投入營運，不僅可提升台灣高鐵運輸能量，對日本來說也是證明高鐵系統及車廂品質優越，有助於推廣至更多的海外國家。
另外，疫情完全解封後，今年1到9月已經有超過300萬的台灣人民到訪日本，顯示台灣民眾對日本的喜愛，「我們也十分的歡迎日本民眾來台旅遊，親自來體驗台式生活的魅力，讓雙邊恢復疫情前的榮景。」
蘇嘉全提到，英國於今年3月完成加入CPTPP的實質談判，7月簽署入會議定書，達成CPTPP的重要里程碑。台灣在2021年9月遞出入會申請後，日本首相岸田文雄及朝野各黨皆曾公開表達歡迎之意，並以2022年12月重啟台日經濟夥伴委員會，持續提供我方重要資訊及協助。
蘇嘉全提及，日本國會最大跨黨派組織「日華議員懇談會」，也都做成支持台灣加入CPTPP的決議案，僅在此至上，誠實謝意。台日在全球經貿及供應鏈中，皆扮演著重要角色，若台灣能加入CPTPP，將有助於強化全球及區域供應鏈韌性，為經濟永續發展作出貢獻。僅在此請日方繼續給予協助及支持。
日台交流協會會長大橋光夫表示2022年台日貿易總額寫下歷史最高紀錄，近年來台日經濟關係越加緊密，在半導體領域，台積電熊本廠進展順利，且為當地經濟帶來巨大效應，目前也討論設置第二廠；另外，力積電今年10月底也宣布將和日本企業公司在日本東北宮城縣新建半導體工廠。
大橋光夫說，在人員往來部分，也大幅回升，今年1月至9月，台灣訪日人數約達300萬人次，該數據已逼近2019年疫情前的最高水準。日本人訪台人數，因受到日圓貶值的影響，目前仍在回升當中，期待未來人員往來方面能和疫情前相同，甚至超越疫情前水準。
大橋光夫表示，目前國際社會的紛爭，令人心痛的新聞不斷，台日牢固的經濟關係，在全球引以為傲、成為範本，未來前景可期。
大橋光夫強調，台日經貿會議自1976年以來成為討論台日之間經貿議題的重要框架，為維護及促進良好的台日經貿關係，做出了巨大的貢獻，期望本次會議為台日經濟關係的更大發展做出貢獻。