國內外智慧城市創新競賽評比 高雄捷報頻傳已獲29座獎項肯定
高雄市長陳其邁重視智慧城市數位轉型，透過公私協力，高雄市政府提供實證場域，與企業合作，已執行超過50個數位科技應用計畫，也陸續開花結果。2023年獲獎不斷，國內獲得智慧城市創新獎、全國韌性城市評比第一；國外更拿下世界智慧永續城市特別獎等多個獎項；現在高雄再傳捷報，交通、工務、教育及農業等應用獲得《天下雜誌》城市治理卓越獎的優選肯定，高雄市統計已獲得國內外共29座獎項的肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
今年三月高雄贏得2座智慧城市創新應用獎，分別是捷運局「軌道智慧防護系統整合服務計畫」及警察局「3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平台」。八月的全國22縣市韌性城市評比，在智慧交通、社區、能源、農業、醫療及治理6大面向，高雄市取得六都第一的好成績。交通局長張淑娟以智慧運輸，獲得智慧城市卓越貢獻獎，最近在高雄的巨星演唱會，大量人潮疏運的安全與效率，正是計畫執行成果。
世界智慧永續城市組織(WeGO) 九月在首爾召開大會，農業局「高雄農來訊」從全球240個提案中脫穎而出，獲頒全球綠色發展組織推薦特別獎。衛生局與先進醫資合作推動「雄健康3.0」，以AI解決方案和雲端資料中心加速醫療的數位轉型，十月在資訊通訊業的奧林匹克盛會─世界資訊科技大會，從32國共148件提案中，獲頒公部門傑出醫療應用佳作獎。十一月在「資通訊界的亞洲盃」亞太資訊服務業組織數位高峰會，再獲頒健康科技獎。
近日《天下雜誌》城市治理卓越獎公布，交通局「AIOT數據驅動智慧交通心服務」、工務局「高雄創能光電打造淨零城市」獲得環境保護組優選；教育局「安心餐食數位票卡計畫」、農業局「高雄農來訊」獲得社會進步組優選。高雄積極構思運用數位科技，打造宜居永續的城市，接連得獎就是最佳肯定。有關高雄市智慧城市發展相關訊息，歡迎前往高雄智慧城市推動平台KPMO官網查詢。